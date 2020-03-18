На входе в Управление делами СО РАН начали мерить температуру — с высокой не пропускают

На входе в здание Управления делами СО РАН теперь тоже проверяют температуру в рамках профилактики коронавируса. Сообщение об этом появилось сегодня в группе «Академгородок» на Facebook.



На входе в здание повесили соответствующее объявление. Температуру измеряют инфракрасным бесконтактным термометром — пирометром.

Как указано в объявлении, если у посетителя выявляют температуру выше 37,5 градуса, его не пускают в здание.

В Управлении делами СО РАН информацию о пирометре подтвердили и уточнили, что его установили вчера.