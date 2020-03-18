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На входе в Управление делами СО РАН начали мерить температуру — с высокой не пропускают

Посетителей с высокой температурой отправляют домой

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Температуру измеряют инфракрасным бесконтактным термометром

Температуру измеряют инфракрасным бесконтактным термометром

На входе в здание Управления делами СО РАН теперь тоже проверяют температуру в рамках профилактики коронавируса. Сообщение об этом появилось сегодня в группе «Академгородок» на Facebook.

На входе в здание повесили соответствующее объявление. Температуру измеряют инфракрасным бесконтактным термометром — пирометром.

Как указано в объявлении, если у посетителя выявляют температуру выше 37,5 градуса, его не пускают в здание.

В Управлении делами СО РАН информацию о пирометре подтвердили и уточнили, что его установили вчера.

Меры профилактики начали вводить и крупные торговые центры Новосибирска. Большинство ограничились установкой санитайзеров, а в ТРЦ «Галерея» на входе поставили тепловизор. Устройство должно выявлять людей с высокой температурой — мы проверили на себе, как оно работает.

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коронавирус в НовосибирскездоровьеАкадемгородок
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КОММЕНТАРИИ (19)

Гражданин
18 мар 2020 в 13:04

Начните с измерения уровня интеллекта лучше... и сначала у себя.

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18 мар 2020 в 13:04

Хорошая идея. Может так снизится заболеваемость ОРВИ. У нас же много любителей ходить больными на работу и заражать коллег.

Гость
18 мар 2020 в 12:59

"с высокой не пропускают"
Ага, отправляют дальше гулять по городу. Это несомненно спасёт РАН и поможет предотвратить эпидемию.