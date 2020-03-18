Смог над Хилокской: 7 мрачных фото с горящей свалки в Ленинском районе

В Новосибирске прошедшей ночью загорелся мусорный полигон «Левобережный». Огонь был настолько сильным, что поднимался на несколько метров в высоту, а дым окутал улицу Малыгина и Хилокскую. На полигоне с утра побывал и фотокорреспондент НГС.

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области вчера сообщали, что пожарные работали на месте.



— Горит свалка, 500 квадратных метров. На месте работают четыре бульдозера и две пожарные машины, — сообщали в ведомстве.



Сегодня на свалке работают только муниципальные службы. Открытый огонь удалось ликвидировать, но полигон до сих пор чадит.