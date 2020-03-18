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Город

Смог над Хилокской: 7 мрачных фото с горящей свалки в Ленинском районе

Сегодня на свалке работают только муниципальные службы

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Пожарных взвали на место около 10 часов вечера

Пожарных взвали на место около 10 часов вечера

В Новосибирске прошедшей ночью загорелся мусорный полигон «Левобережный». Огонь был настолько сильным, что поднимался на несколько метров в высоту, а дым окутал улицу Малыгина и Хилокскую. На полигоне с утра побывал и фотокорреспондент НГС.

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области вчера сообщали, что пожарные работали на месте.

— Горит свалка, 500 квадратных метров. На месте работают четыре бульдозера и две пожарные машины, — сообщали в ведомстве.

Сегодня на свалке работают только муниципальные службы. Открытый огонь удалось ликвидировать, но полигон до сих пор чадит.

— Смог стоит над домами. Свалка чадит до сих пор, — рассказал корреспонденту НГС очевидец пожара, член общественной организации «Чистое наследие» Александр Захарьящев.

В мэрии Новосибирска рассказали, кто отвечает за ликвидацию горения на свалке.

- Информация о возгорании на «Левобережном» полигоне поступила в ЕДДС 17.03.2020 в 22.01. Для локализации очага возгорания администрацией полигона и предприятием МУП «Спецавтохозяйство» были приняты все необходимые меры. Привлекли спецтехнику предприятия: пять бульдозеров и пожарные расчеты. Пожар был локализован 18.03.2020 в 01.00, после этого пожарные расчеты уехали, - рассказали корреспонденту НГС в мэрии Новосибирска.

В мэрии утверждают, что угрозы распространения огня сейчас нет.

- Дополнительно для устранения возгорания до 01.50 дорожно-эксплуатационные учреждения (ДЭУ) отвозили на полигон снег. Сегодня, 18.03.2020, планируется продолжить работы по устранению тления мусора. Планируется привлечь три бульдозера предприятия. Причины возгорания устанавливаются, - добавили в мэрии.

Кое-где огонь немного прорывается сквозь мусор

Кое-где огонь немного прорывается сквозь мусор

Тушением свалки должен заниматься муниципалитет

Тушением свалки должен заниматься муниципалитет

Сегодня с утра на месте горения работает трактор

Сегодня с утра на месте горения работает трактор

На свалке остались и не тронутые огнём места

На свалке остались и не тронутые огнём места

Дым, по словам местных жителей, окутал улицу Малыгина и Хилокскую

Дым, по словам местных жителей, окутал улицу Малыгина и Хилокскую

Мусор приходится перегребать&nbsp;

Мусор приходится перегребать 

Вечером во вторник, 17 марта, под Новосибирском загорелась огромная свалка, зарево пожара которой новосибирцы наблюдали из города.

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свалкагорит мусор
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КОММЕНТАРИИ (4)

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18 мар 2020 в 12:30

Мусорная реформа это бабло в третий карман

Греча
18 мар 2020 в 12:30

Этот лечебный дым вкупе с лечебной дорожной грязью позволит новосибирцам жить вечно.

Гостья
18 мар 2020 в 12:28

Работаю уборщицей в частном предприятии и понимаю важность переработки мусора.