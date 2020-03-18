Смог над Хилокской: 7 мрачных фото с горящей свалки в Ленинском районе

В Новосибирске прошедшей ночью загорелся мусорный полигон «Левобережный». Огонь был настолько сильным, что поднимался на несколько метров в высоту, а дым окутал улицу Малыгина и Хилокскую. На полигоне с утра побывал и фотокорреспондент НГС.
В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области вчера сообщали, что пожарные работали на месте.
— Горит свалка, 500 квадратных метров. На месте работают четыре бульдозера и две пожарные машины, — сообщали в ведомстве.
Сегодня на свалке работают только муниципальные службы. Открытый огонь удалось ликвидировать, но полигон до сих пор чадит.
— Смог стоит над домами. Свалка чадит до сих пор, — рассказал корреспонденту НГС очевидец пожара, член общественной организации «Чистое наследие» Александр Захарьящев.
В мэрии Новосибирска рассказали, кто отвечает за ликвидацию горения на свалке.
- Информация о возгорании на «Левобережном» полигоне поступила в ЕДДС 17.03.2020 в 22.01. Для локализации очага возгорания администрацией полигона и предприятием МУП «Спецавтохозяйство» были приняты все необходимые меры. Привлекли спецтехнику предприятия: пять бульдозеров и пожарные расчеты. Пожар был локализован 18.03.2020 в 01.00, после этого пожарные расчеты уехали, - рассказали корреспонденту НГС в мэрии Новосибирска.
В мэрии утверждают, что угрозы распространения огня сейчас нет.
- Дополнительно для устранения возгорания до 01.50 дорожно-эксплуатационные учреждения (ДЭУ) отвозили на полигон снег. Сегодня, 18.03.2020, планируется продолжить работы по устранению тления мусора. Планируется привлечь три бульдозера предприятия. Причины возгорания устанавливаются, - добавили в мэрии.
Вечером во вторник, 17 марта, под Новосибирском загорелась огромная свалка, зарево пожара которой новосибирцы наблюдали из города.
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