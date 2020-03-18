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Ждём режима повышенной готовности. Что делают власти НСО из-за коронавируса

Губернатор Андрей Травников призвал не надеяться на вакцину и указал на эффективность карантина

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120 исследований на коронавирус проведут в регионе в самое ближайшее время

120 исследований на коронавирус проведут в регионе в самое ближайшее время

В эту среду, 18 марта, губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал, что предпринимается в регионе в связи с пандемией коронавируса. Это произошло на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства НСО.

По словам губернатора, из-за «непредсказуемости» эпидемии и отсутствия вакцины у людей может создаваться впечатление об отсутствии инструментов противодействия коронавирусу.

— Вакцинирование — не единственное мероприятие по снижению заболеваемости, а основной пакет мероприятий — это как раз то, что мы делаем в этом году, а должны делать каждый год из-за гриппа и ОРВИ. Это обычные карантинные профилактические мероприятия. В этом году мы отмечаем снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом. Это ещё раз подтверждает, что обычные, элементарные противоэпидемиологические мероприятия дают свой эффект. Эту работу спокойно, без паники нужно продолжать, — пояснил он.

Другой вопрос, как отметил губернатор, заключается в том, что в регион продолжают активно возвращаться новосибирцы, прибывшие из других стран.

— Реальные риски распространения инфекции присутствуют. Поэтому я считаю обоснованным принять решение о введении режима повышенной готовности на территории области, — добавил он.

Окончательное решение будет принято сегодня на заседании правительства региона, после чего будет выпущен соответствующий акт.

Руководитель Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Новосибирской области Александр Щербатов отметил, что тест-системы для определения коронавируса планируется передать минздраву региона.

— Порядка 120 исследований на коронавирус запланировали три лаборатории минздрава. Буквально сегодня-завтра эти тест-системы мы отдадим в лаборатории министерства, проведём соответствующее обучение и пока совместно на первом этапе наработаем практику по этим тест-системам, — отчитался он.

К сегодняшнему дню число новосибирцев, которые находятся на карантине по коронавирусу, возросло по сравнению с вчерашними данными. Сейчас дома сидят 617 человек.

Коронавирус тем временем постепенно проникает в разные регионы России. Что происходит в Новосибирске — читайте тут.

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коронавирус в Новосибирскекарантингубернатор
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КОММЕНТАРИИ (56)

Читатель НГС
18 мар 2020 в 12:06

Отправьте власти себя на вечный карантин . И жить станет лучше и спокойнее .

АК!
18 мар 2020 в 12:13

Эпидемия коронавируса в России похоже заканчивается, так и не начавшись. За вчера выявлено меньше больных, чем за позавчера. К тому же на большей части России уже теплеет, что губительно для вируса. Так что апокалипсис похоже отменяется

Гостья
18 мар 2020 в 12:11

Господин Травников бы лучше рассказал, что произошло с теми пассажирами, которые летели с Кемеровчанами.Их нашли? И нашли ли тех, с кем они контактировали? И тех людей которые контактировали с этими людьми?
Ведь по логике нужно весь Новосибирск и область садить на карантин!
Это не паника, просто я немного логично порассуждала.