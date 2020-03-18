Ждём режима повышенной готовности. Что делают власти НСО из-за коронавируса

В эту среду, 18 марта, губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал, что предпринимается в регионе в связи с пандемией коронавируса. Это произошло на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства НСО.

По словам губернатора, из-за «непредсказуемости» эпидемии и отсутствия вакцины у людей может создаваться впечатление об отсутствии инструментов противодействия коронавирусу.



— Вакцинирование — не единственное мероприятие по снижению заболеваемости, а основной пакет мероприятий — это как раз то, что мы делаем в этом году, а должны делать каждый год из-за гриппа и ОРВИ. Это обычные карантинные профилактические мероприятия. В этом году мы отмечаем снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом. Это ещё раз подтверждает, что обычные, элементарные противоэпидемиологические мероприятия дают свой эффект. Эту работу спокойно, без паники нужно продолжать, — пояснил он.

