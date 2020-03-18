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В Новосибирской области под домашний карантин отправили ещё 34 человека

Диагноз пока ни у кого не подтвердился

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Сейчас в Новосибирской области нет заражённых коронавирусом

Сейчас в Новосибирской области нет заражённых коронавирусом

В Новосибирской области за сутки на домашний карантин отправили ещё 34 человека. Вчера дома в изоляции находилось 583 новосибирца.


«На 18 марта 2020 года 617 жителей региона находятся на 14-дневной самоизоляции под наблюдением медиков. Напомним, это люди без признаков ОРВИ, вернувшиеся из стран с большим количеством заболевших коронавирусной инфекцией или контактировавшие с инфицированными. С наблюдения в настоящий момент снято уже 899 человек. В настоящий момент в Новосибирской области нет подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией», -— сообщается в официальном чате оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.

По информации штаба, сейчас в инфекционной больнице находятся 32 человека с признаками ОРВИ, вернувшиеся из стран с неблагополучной ситуацией. У всех них взяли анализ на коронавирус. У 9 человек отрицательный результат, остальные в обработке.

Также за сутки 4 ребёнка поступило в детскую больницу №3 с признаками ОРВИ. Дети тоже вернулись из-за границы. Результаты их анализов пока не готовы.

Коронавирус тем временем постепенно проникает в разные регионы России. Что происходит в Новосибирске — читайте тут.

В новосибирских чатах WhatsApp и соцсетях рассылаются сообщения о заразившихся коронавирусом детях и взрослых. Мы проверили, что из этого правда, а что — фейк. Читайте подробности.

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КОММЕНТАРИИ (14)

DrAlex
18 мар 2020 в 10:49

Директор чопа не хочет переводить нас на дистанционный работу. Оно и понятно, как можно охранять дистанционно?

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18 мар 2020 в 10:59

Введите в рацион мед и заварной шиповник.

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18 мар 2020 в 10:52

Не корректно писать "коронавирус", это очень обобщенное понятие, известное с середины прошлого века.
В данном случае уместнее будет обозначать конкретно - COVID-19.