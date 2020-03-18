В Новосибирской области под домашний карантин отправили ещё 34 человека

По информации штаба, сейчас в инфекционной больнице находятся 32 человека с признаками ОРВИ, вернувшиеся из стран с неблагополучной ситуацией. У всех них взяли анализ на коронавирус. У 9 человек отрицательный результат, остальные в обработке.

Также за сутки 4 ребёнка поступило в детскую больницу №3 с признаками ОРВИ. Дети тоже вернулись из-за границы. Результаты их анализов пока не готовы.

Коронавирус тем временем постепенно проникает в разные регионы России. Что происходит в Новосибирске — читайте тут.



В новосибирских чатах WhatsApp и соцсетях рассылаются сообщения о заразившихся коронавирусом детях и взрослых. Мы проверили, что из этого правда, а что — фейк. Читайте подробности.

