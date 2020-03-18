В Новосибирской области под домашний карантин отправили ещё 34 человека

В Новосибирской области за сутки на домашний карантин отправили ещё 34 человека. Вчера дома в изоляции находилось 583 новосибирца.
«На 18 марта 2020 года 617 жителей региона находятся на 14-дневной самоизоляции под наблюдением медиков. Напомним, это люди без признаков ОРВИ, вернувшиеся из стран с большим количеством заболевших коронавирусной инфекцией или контактировавшие с инфицированными. С наблюдения в настоящий момент снято уже 899 человек. В настоящий момент в Новосибирской области нет подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией», -— сообщается в официальном чате оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.
По информации штаба, сейчас в инфекционной больнице находятся 32 человека с признаками ОРВИ, вернувшиеся из стран с неблагополучной ситуацией. У всех них взяли анализ на коронавирус. У 9 человек отрицательный результат, остальные в обработке.
Также за сутки 4 ребёнка поступило в детскую больницу №3 с признаками ОРВИ. Дети тоже вернулись из-за границы. Результаты их анализов пока не готовы.
Коронавирус тем временем постепенно проникает в разные регионы России. Что происходит в Новосибирске — читайте тут.
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