18 марта среда
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 4/10
usd 73.89
eur 82.31
Тема дня Как на входе в «Галерею» ищут людей с температурой
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 4/10
usd 73.89
eur 82.31

Все новости

Все новости
Город Всё о коронавирусе

Минспорт и Минкульт региона заявили об отмене почти всех мероприятий в Новосибирской области

Под отмену попали практически все соревнования, кроме контрольных или отборочных игр Олимпиады

2 433
6 Обсудить

Поделиться

Запрещено участие иностранных спортсменов&nbsp;во всероссийских соревнованиях

Запрещено участие иностранных спортсменов во всероссийских соревнованиях

В Новосибирской области отменили все международные, межрегиональные и всероссийские соревнования, а также творческие конкурсы и массовые мероприятия из-за угрозы распространения коронавируса.

— Министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов подписал приказ об отмене всех международных спортивных мероприятий в регионе. В том числе запрещено участие иностранных спортсменов во всероссийских соревнованиях. Запрет действует с 18 марта и до особого распоряжения, — сообщается в официальном чате оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.

Под отмену попали практически все соревнования, кроме контрольных или отборочных игр Олимпиады.

Минкульт также подписал распоряжение о запрете всех массовых мероприятий, в том числе творческих конкурсов.

Коронавирус тем временем постепенно проникает в разные регионы России. Что происходит в Новосибирске — читайте тут.

В новосибирских чатах WhatsApp и соцсетях рассылаются сообщения о заразившихся коронавирусом детях и взрослых. Мы проверили, что из этого правда, а что — фейк. Читайте подробности.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

коронавирус в Новосибирскекоронавирускитайский коронавируспандемия
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (6)

Из погреба
18 мар 2020 в 10:31

Зачем строить спорткомплекс, станцию "Спортивная",если всё отменяется?

Гостья
18 мар 2020 в 10:30

С утра взяла пивка, хотела посмотреть спорт, но все отменили, в итоге смотрю дом-2.

18 мар 2020 в 10:32

Театры и кинотеатры тоже закроют, или Минкульт ещё в раздумьях?