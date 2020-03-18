Минспорт и Минкульт региона заявили об отмене почти всех мероприятий в Новосибирской области

В Новосибирской области отменили все международные, межрегиональные и всероссийские соревнования, а также творческие конкурсы и массовые мероприятия из-за угрозы распространения коронавируса.
— Министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов подписал приказ об отмене всех международных спортивных мероприятий в регионе. В том числе запрещено участие иностранных спортсменов во всероссийских соревнованиях. Запрет действует с 18 марта и до особого распоряжения, — сообщается в официальном чате оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.
Под отмену попали практически все соревнования, кроме контрольных или отборочных игр Олимпиады.
Минкульт также подписал распоряжение о запрете всех массовых мероприятий, в том числе творческих конкурсов.
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