4000 домов могут быть подтоплены: Андрей Травников представил худший сценарий паводка в регионе

По данным Западно-Сибирского управления Росгидромета, реки в области начнут вскрываться ото льда во второй декаде апреля, максимальный уровень половодья, со слов губернатора, может превышать норму на 20 см — 1 м. Но более точные данные будут получены после экспедиции гидрологов в Горный Алтай к верховьям Оби.



— Развитие обстановки в этом году будет характеризоваться наступлением ранней весны на 2–7 дней раньше среднегодовых значений. Но нужно понимать, тем не менее, что локальные подтопления по низменным участкам всё равно будут. Силы и средства к оказанию помощи и содействию к ликвидации этих ситуаций уже готовы, — добавил начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области.



В конце февраля в Новосибирской области прошло оперативное совещание, на котором стало известно, какие меры будут приняты в борьбе с паводком. Губернатор Андрей Травников заявил, что этой весной стоит ожидать «тяжёлого паводка».