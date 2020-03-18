4000 домов могут быть подтоплены: Андрей Травников представил худший сценарий паводка в регионе

Сегодня, 18 марта, на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности правительства Новосибирской области губернатор Андрей Травников дал прогноз на первую волну прохождения паводка.
— Пока гидрометеорологические условия нам говорят, что первая волна паводка пройдёт спокойно, несмотря на большое количество выпавших за эту зиму осадков. При худшем варианте в зоне возможного подтопления могут оказаться около 4000 домов в 17 населённых пунктах области. Пока, повторюсь, прогноз на первую волну паводка достаточно благоприятный, но тем не менее нужно готовиться и худшему варианту, — заявил он.
По данным Западно-Сибирского управления Росгидромета, реки в области начнут вскрываться ото льда во второй декаде апреля, максимальный уровень половодья, со слов губернатора, может превышать норму на 20 см — 1 м. Но более точные данные будут получены после экспедиции гидрологов в Горный Алтай к верховьям Оби.
— Развитие обстановки в этом году будет характеризоваться наступлением ранней весны на 2–7 дней раньше среднегодовых значений. Но нужно понимать, тем не менее, что локальные подтопления по низменным участкам всё равно будут. Силы и средства к оказанию помощи и содействию к ликвидации этих ситуаций уже готовы, — добавил начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области.
В конце февраля в Новосибирской области прошло оперативное совещание, на котором стало известно, какие меры будут приняты в борьбе с паводком. Губернатор Андрей Травников заявил, что этой весной стоит ожидать «тяжёлого паводка».
Вместо того, что бы заниматься делом, г-н Травников производит ртом банальные предложения. Конечно, если не делать водоотведение в огромном городе, то его затопит. Причем не только весной. После любого сильного дождя. Летом и осенью и весной.