«Давайте Родниками завтракать тут»: водители снова встали в огромную пробку на новой дороге

Сегодня утром, 18 марта, в Новосибирске оказалось заблокировано движение транспорта по улице Фадеева. Пробка растянулась от остановки «Посёлок Северный» до пересечения с улицей Объединения — проехать по ней тоже весьма затруднительно.



Пользователи 2ГИС оставили несколько возмущённых комментариев в приложении. Судя по ним, пробка начала появляться около 7 утра.



«Давайте теперь каждое утро всеми Родниками завтракать тут», — предложил один из водителей, оказавшихся в пробке.