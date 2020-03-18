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Город Дороги и транспорт

«Давайте Родниками завтракать тут»: водители снова встали в огромную пробку на новой дороге

Спустя 12 дней после открытия нового участка дороги ситуация с пробками не улучшается

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Новая дорога должна была стать спасительной для жителей Родников

Новая дорога должна была стать спасительной для жителей Родников

Сегодня утром, 18 марта, в Новосибирске оказалось заблокировано движение транспорта по улице Фадеева. Пробка растянулась от остановки «Посёлок Северный» до пересечения с улицей Объединения — проехать по ней тоже весьма затруднительно.

Пользователи 2ГИС оставили несколько возмущённых комментариев в приложении. Судя по ним, пробка начала появляться около 7 утра.

«Давайте теперь каждое утро всеми Родниками завтракать тут», — предложил один из водителей, оказавшихся в пробке.

В приложении водители оставляют гневные комментарии

В приложении водители оставляют гневные комментарии

Сейчас приложение оценивает дорожную ситуацию в городе на 8 баллов.

Новый участок дороги, соединяющий улицы Фадеева и Гребенщикова на микрорайоне Родники, был открыт 6 марта — запуск движения по нему дал мэр Анатолий Локоть. Предполагалось, что дорога облегчит движение по проблемному участку, а также разгрузит улицу Объединения, однако сразу после открытия новосибирцы стали жаловаться на постоянные пробки в районе переезда.

Вчера на переезде Фадеева — Гребенщикова сломалась автоматическая сигнализация прохода поезда. Чтобы не стоять в гигантской пробке, водители начали самовольно проезжать переезд, пойдя на хитрость — они закрывали тряпками госномера.

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пробки2ГИС
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КОММЕНТАРИИ (69)

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18 мар 2020 в 08:26

Судя по всему, кто-то из журналистов нгс живет на Фадеева и недоволен новой дорогой. Глаза откройте, во всем городе пробки с утра

Гость
18 мар 2020 в 08:26

Выход один.
Создавайте у себя идеальную инфраструктуру, создавайте сами себе рабочие места.
А иначе и будете вечно стоять в пробках.
Давно было понятно, что как только там начали строить дома и народ экономя деньги, начал покупать там квартиры, пробки должны возникнуть неизбежно.

Qwerty
18 мар 2020 в 08:23

Все правильно - рудники должны страдать. Пока они там стоят в пробке в центре свободнее.