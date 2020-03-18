«Давайте Родниками завтракать тут»: водители снова встали в огромную пробку на новой дороге

Сегодня утром, 18 марта, в Новосибирске оказалось заблокировано движение транспорта по улице Фадеева. Пробка растянулась от остановки «Посёлок Северный» до пересечения с улицей Объединения — проехать по ней тоже весьма затруднительно.
Пользователи 2ГИС оставили несколько возмущённых комментариев в приложении. Судя по ним, пробка начала появляться около 7 утра.
«Давайте теперь каждое утро всеми Родниками завтракать тут», — предложил один из водителей, оказавшихся в пробке.
Сейчас приложение оценивает дорожную ситуацию в городе на 8 баллов.
Новый участок дороги, соединяющий улицы Фадеева и Гребенщикова на микрорайоне Родники, был открыт 6 марта — запуск движения по нему дал мэр Анатолий Локоть. Предполагалось, что дорога облегчит движение по проблемному участку, а также разгрузит улицу Объединения, однако сразу после открытия новосибирцы стали жаловаться на постоянные пробки в районе переезда.
Вчера на переезде Фадеева — Гребенщикова сломалась автоматическая сигнализация прохода поезда. Чтобы не стоять в гигантской пробке, водители начали самовольно проезжать переезд, пойдя на хитрость — они закрывали тряпками госномера.
Судя по всему, кто-то из журналистов нгс живет на Фадеева и недоволен новой дорогой. Глаза откройте, во всем городе пробки с утра