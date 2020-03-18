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Политика Как меняют Конституцию

Владимир Путин подписал указ о назначении голосования по поправкам в Конституцию на 22 апреля

Дату могут изменить из-за эпидемии коронавируса

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Сегодня Путин встретился с&nbsp;председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой&nbsp;

Сегодня Путин встретился с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой 

Сегодня Владимир Путин подписал указ о назначении голосования по поправкам в Конституцию на 22 апреля. Но дату могут изменить из-за эпидемии коронавируса. На голосование выносится один вопрос.

«Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?» — такой вопрос будет в бюллетенях.

Указ об общероссийском голосовании по изменениям в Конституцию не ограничен датой, если ситуация потребует, голосование будет перенесено

На встрече с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой Путин сказал, что голосование будет проводиться, только если эпидемиологическая ситуация позволит.

— Имея в виду непростую эпидемиологическую ситуацию, которая складывается в мире и так или иначе, не так остро, как в других странах, тем не менее затрагивает нашу страну, мы будем проводить это голосование только в том случае, если эта ситуация позволит проводить подобные мероприятия, — сказал Путин во время встречи с Памфиловой.

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изменение Конституции РФКонституция
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КОММЕНТАРИИ (8)

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18 мар 2020 в 01:54

Мудрое решение. Как, собственно, всегда у Владимира Владимировича. Если позволит эпидемиологическая обстановка - ближайшие выборы состоятся 22 апреля. Нет - проголосуем позже.

Гостья
18 мар 2020 в 01:56

Пойду на голосование вне зависимости от ситуации с короновирусом.

Анонимно из Канады
18 мар 2020 в 01:49

Вопрос из серии "вы перестали пить коньяк по утрам" Да/Нет.
Вообще то там очень много поправок, есть и уместные, а есть и абсолютно не уместные. Голосование должно быть по каждой поправке, каждый вопрос отдельно. Иначе смотри мой коммент сначала.