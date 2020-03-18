Раскачали все балконы: диджеи из Новосибирска попали на карантин в Милане и устроили необычную вечеринку

Диджеи из Новосибирска Евгения Денисова (DJ Eva FieSta) и Роман Калинкин (DJ Roman Kalina), которые уже несколько лет живут в Милане, устроили вечеринку для соседей прямо на балконе, чтобы поднять им настроение.
— По всей Италии прокатилась волна флешмобов. Начиная от аплодисментов в честь медицинских работников, заканчивая музыкальными выступлениями. Я и мой муж в свою очередь решили поддержать наших соседей таким же музыкальным способом. Вечером мы вынесли оборудование на балкон и начали наш DJ-сет. Мы очень переживали за такую активность, так как боялись, что найдутся те, кто будет против. Но, к нашему удивлению, через десять минут после начала люди в соседних домах высыпали на балконы, начали петь, танцевать и обмениваться эмоциями, насколько это возможно, — рассказала корреспонденту НГС Евгения.
Музыканты играли для соседей чуть больше часа. Но когда они закончили, балконы взорвались аплодисментами и благодарностью.
— Как ни крути, людям морально тяжело находиться в заточении и переживать такую сложную ситуацию наедине с собой. Надеюсь, что этот «музыкальный час» стал для кого-то отдушиной и источником позитива. Планируем повторить через недельку, — пояснила диджей.
Девушка также добавила, что они вместе с мужем стараются не унывать в изоляции, занимаются самообразованием и домашними делами.
Италия перешла в режим строгой изоляции в начале прошлой недели. Люди должны выходить из дома только для работы, для нужд здравоохранения или в чрезвычайных ситуациях. Запрещены все мероприятия на открытом воздухе. Закрыты все магазины за исключением продовольственных, а также бары, пабы и рестораны. Также закрыты школы и детские сады.
В Новосибирской области пока нет подтверждённым случаев заражения коронавирусом, однако многие мероприятия в регионе перенесены или отменены из-за угрозы распространения инфекции.
Пусть в комнате сидят. Надо запретить во время карантина даже выход на балкон.