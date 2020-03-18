Раскачали все балконы: диджеи из Новосибирска попали на карантин в Милане и устроили необычную вечеринку

Диджеи из Новосибирска Евгения Денисова (DJ Eva FieSta) и Роман Калинкин (DJ Roman Kalina), которые уже несколько лет живут в Милане, устроили вечеринку для соседей прямо на балконе, чтобы поднять им настроение.

— По всей Италии прокатилась волна флешмобов. Начиная от аплодисментов в честь медицинских работников, заканчивая музыкальными выступлениями. Я и мой муж в свою очередь решили поддержать наших соседей таким же музыкальным способом. Вечером мы вынесли оборудование на балкон и начали наш DJ-сет. Мы очень переживали за такую активность, так как боялись, что найдутся те, кто будет против. Но, к нашему удивлению, через десять минут после начала люди в соседних домах высыпали на балконы, начали петь, танцевать и обмениваться эмоциями, насколько это возможно, — рассказала корреспонденту НГС Евгения.