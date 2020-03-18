В центре Новосибирска столкнулись два такси — есть пострадавшие

Поздно вечером во вторник, 17 марта, в Центральном районе Новосибирска столкнулись два автомобиля такси.
Как сообщается в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», авария произошла на пересечении улицы Писарева и Красного проспекта. «Хендай Солярис» двигался со стороны Мичурина по Писарева и на высокой скорости врезался в брендированный «Фольксваген», который совершал левый поворот во встречном направлении.
«Девушку-пассажирку доставали из покорёженного "Фольксвагена" спасатели, у неё подозрение на перелом таза. У пассажира "Соляриса" рваная рана губы и перелом руки», — сообщил подписчик сообщества.
Информация о данном ДТП поступила на пульт дежурного службы 112 около 23 часов. Сообщалось, что произошла авария с пострадавшими.
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Шо, опять?