В центре Новосибирска столкнулись два такси — есть пострадавшие

Поздно вечером во вторник, 17 марта, в Центральном районе Новосибирска столкнулись два автомобиля такси.

Как сообщается в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», авария произошла на пересечении улицы Писарева и Красного проспекта. «Хендай Солярис» двигался со стороны Мичурина по Писарева и на высокой скорости врезался в брендированный «Фольксваген», который совершал левый поворот во встречном направлении.

«Девушку-пассажирку доставали из покорёженного "Фольксвагена" спасатели, у неё подозрение на перелом таза. У пассажира "Соляриса" рваная рана губы и перелом руки», — сообщил подписчик сообщества.