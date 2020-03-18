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В центре Новосибирска столкнулись два такси — есть пострадавшие

Повреждения получили пассажиры

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Оба автомобиля получили серьёзные повреждения

Оба автомобиля получили серьёзные повреждения

Поздно вечером во вторник, 17 марта, в Центральном районе Новосибирска столкнулись два автомобиля такси.

Как сообщается в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», авария произошла на пересечении улицы Писарева и Красного проспекта. «Хендай Солярис» двигался со стороны Мичурина по Писарева и на высокой скорости врезался в брендированный «Фольксваген», который совершал левый поворот во встречном направлении.

«Девушку-пассажирку доставали из покорёженного "Фольксвагена" спасатели, у неё подозрение на перелом таза. У пассажира "Соляриса" рваная рана губы и перелом руки», — сообщил подписчик сообщества.

Информация о данном ДТП поступила на пульт дежурного службы 112 около 23 часов. Сообщалось, что произошла авария с пострадавшими.

Если вы стали свидетелем аварии, сделали фото, или ваш видеорегистратор запечатлел момент аварии, пишите и звоните в нашу редакцию по номеру: 8 (923) 157–00–00.

Вчера вечером на площади Калинина иномарка сбила двух пешеходов — их увезли в больницу.

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таксиДТП
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КОММЕНТАРИИ (2)

Все будет Клава Кока
18 мар 2020 в 00:57

Шо, опять?

Осенняя
18 мар 2020 в 00:59

"Фольцваген" это чё за тачка такая???? журналисты нгс🔥🔥🔥