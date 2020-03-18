Умер российский писатель и политический деятель Эдуард Лимонов

Сегодня умер писатель Эдуард Лимонов, ему было 77 лет. О смерти Лимонова сообщил депутат Госдумы, писатель Сергей Шаргунов. Также информацию о смерти подтвердили на телеграм-канале партии «Другая Россия», которую он возглавлял.



По данным Mash, Лимонов скончался из-за осложнений после операции. В последнее время политик болел, сегодня он перенес сразу две операции. У него начались проблемы с горлом, потом пошло воспаление.

Эдуард Лимонов — российский русский писатель, автор романа «Это я — Эдичка», поэт, публицист и политический деятель. Он был председателем запрещённой в России Национал-большевистской партии (НБП).