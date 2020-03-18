«Взрывается что-то наподобие шифера»: очевидец рассказал о загоревшейся под Новосибирском свалке

Вечером во вторник, 17 марта, под Новосибирском загорелась огромная свалка, зарево пожара которой новосибирцы наблюдают из города.

— Горит полигон. Загорелся он сегодня вечером. Гореть он будет долго, потому что он горит по всему периметру, снизу до самого верха. Это как пятиэтажный дом по высоте примерно. Взрывается что-то наподобие шифера, щёлкает. Стоят пожарные машины, но они вряд ли будут тушить. Машина стоит наверху, на горе не со стороны огня с проблесковыми маячками. Тушить они туда не спустятся. Невозможно туда спуститься. Сверху они не тушат, боятся подходить. Всё горит, шифер взрывается. Завтра будет, наверное, смог стоять над городом, — рассказал корреспонденту НГС очевидец пожара, член общественной организации «Чистое наследие» Александр Захарьящев.