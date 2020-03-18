«Взрывается что-то наподобие шифера»: очевидец рассказал о загоревшейся под Новосибирском свалке

Вечером во вторник, 17 марта, под Новосибирском загорелась огромная свалка, зарево пожара которой новосибирцы наблюдают из города.
— Горит полигон. Загорелся он сегодня вечером. Гореть он будет долго, потому что он горит по всему периметру, снизу до самого верха. Это как пятиэтажный дом по высоте примерно. Взрывается что-то наподобие шифера, щёлкает. Стоят пожарные машины, но они вряд ли будут тушить. Машина стоит наверху, на горе не со стороны огня с проблесковыми маячками. Тушить они туда не спустятся. Невозможно туда спуститься. Сверху они не тушат, боятся подходить. Всё горит, шифер взрывается. Завтра будет, наверное, смог стоять над городом, — рассказал корреспонденту НГС очевидец пожара, член общественной организации «Чистое наследие» Александр Захарьящев.
Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области подтвердили, что пожарные работают на месте.
— Горит свалка, 500 квадратных метров. На месте работают четыре бульдозера и две пожарные машины, — сообщали в ведомстве.
Если вы стали свидетелем пожара или вам известны подробности случившегося, пишите и звоните в нашу редакцию по телефону
Опять этот незаконный полигон за Клещихинским кладбищем горит, опять окрестные жители подвергаются экологическому террору! Дым от этой горящей свалки содержит очень много отравы, но по данному поводу никогда! не возбуждались уголовные дела и некому прекратить чей то незаконный бизнес. С балкона вижу как дым стелется через Юго-Западный котлован на Чистую Слободу и далее на Западный ж/м. Если сменится ветер, эта "радость" пойдет на Юго-Западный и Станиславский ж/м, и может ощущаться жителями даже Троллейного и окрестностей пл.Карла Маркса.