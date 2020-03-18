За сутки в России выявлен 21 случай заболевания коронавирусом

По официальным данным на сегодняшний день в России коронавирус был подтвержден у 114 пациентов, пять из них уже выздоровели. Как сообщает Роспотребнадзор, за сутки был выявлен 21 случай. Четыре пациента находятся в Москве, по два — в Самарской, Калининградской и Тверской областях, по одному — в Московской, Тамбовской, Калужской области, Нижегородской, Пензенской, Свердловской, Архангельской, Ярославской областях, республиках Татарстан и Хакасия, а также в Красноярском крае.
Всего под медицинским наблюдением из-за опасности коронавируса в России на сегодняшний день находятся
Вокруг заболевания множатся слухи. Днем СМИ сообщали о закрытии на карантин столицы, однако позже эту информацию опровергли.
— Эти сообщения являются ложью. Прошу руководствоваться официальной информацией оперативного штаба, — прокомментировала ситуацию изданию РБК заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.
В социальных сетях распространяется сообщение о том, что города сегодня ночью будут дезинфицировать, распыляя специальный состав с воздуха. Жителям советуют закрыть все двери и окна и не выходить на улицу до пяти утра. Однако и эта информация не соответствует действительности — ее опровергли в пресс-службах центрального и южно-восточного военных округов.
В мире по данным на утро 17 марта коронавирус подтвердился у
Видимо, у нас научились лечить этот вирус. Я же говорил, говорю и буду говорить, что у нас лучшая медицина в мире.