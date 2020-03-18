За сутки в России выявлен 21 случай заболевания коронавирусом

По официальным данным на сегодняшний день в России коронавирус был подтвержден у 114 пациентов, пять из них уже выздоровели. Как сообщает Роспотребнадзор, за сутки был выявлен 21 случай. Четыре пациента находятся в Москве, по два — в Самарской, Калининградской и Тверской областях, по одному — в Московской, Тамбовской, Калужской области, Нижегородской, Пензенской, Свердловской, Архангельской, Ярославской областях, республиках Татарстан и Хакасия, а также в Красноярском крае.

Всего под медицинским наблюдением из-за опасности коронавируса в России на сегодняшний день находятся 16 401 человек. Летальных исходов заболевания не зарегистрировано.