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После сообщения о минировании в Новосибирске сел самолёт из Москвы

На борту находилось 116 пассажиров

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Самолёт приземлился по расписанию

Самолёт приземлился по расписанию

Вечером во вторник, 17 марта, в новосибирском аэропорту Толмачёво приземлился рейс авиакомпании S7, выполнявший рейс Москва — Новосибирск.

— Поступили анонимные сообщения о «минировании» рейсов Иркутск — Москва, Владивосток — Иркутск и Москва — Новосибирск. Два из них совершили штатные посадки в аэропортах назначения. Самолет Иркутск — Москва продолжает полет, маршрут не меняется, — сообщили ТАСС источник в авиационных службах.

В аэропорту сообщили, что рейс S7 2507 прибыл по расписанию в 21:10. На борту находилось 116 человек.

В минувший вторник поступило сообщение о минировании рейса Новосибирск — Москва. Позже выяснилось, что оно оказалось ложным.

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аэропорт Толмачевосообщение о минирование
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КОММЕНТАРИИ (3)

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17 мар 2020 в 23:14

Срочно нужно создать государеву службу по образцу пиндосовских "маршалов". Любой уродец в какой бы точке планеты он не находился, и если за ним числятся преступления против граждан РФ(государства) - его стоит найти, и доставить для суда сюда, или, уничтожать любыми средствами. Семьям таковым закрывать въезд в РФ - ПОЖИЗНЕННО. Только так - Мир в лучшую сторону не изменится,.. - если только половину уродцев не сожрёт "С 19". 😎

Гость
17 мар 2020 в 23:10

Что то полиция совсем мышей не ловит.

Фото пользователя
17 мар 2020 в 23:10

ФСБ разберётся с этими мракобесами....найдут и накажут неучей...