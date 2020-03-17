После сообщения о минировании в Новосибирске сел самолёт из Москвы

Вечером во вторник, 17 марта, в новосибирском аэропорту Толмачёво приземлился рейс авиакомпании S7, выполнявший рейс Москва — Новосибирск.
— Поступили анонимные сообщения о «минировании» рейсов Иркутск — Москва, Владивосток — Иркутск и Москва — Новосибирск. Два из них совершили штатные посадки в аэропортах назначения. Самолет Иркутск — Москва продолжает полет, маршрут не меняется, — сообщили ТАСС источник в авиационных службах.
В аэропорту сообщили, что рейс S7 2507 прибыл по расписанию в 21:10. На борту находилось 116 человек.
В минувший вторник поступило сообщение о минировании рейса Новосибирск — Москва. Позже выяснилось, что оно оказалось ложным.
Срочно нужно создать государеву службу по образцу пиндосовских "маршалов". Любой уродец в какой бы точке планеты он не находился, и если за ним числятся преступления против граждан РФ(государства) - его стоит найти, и доставить для суда сюда, или, уничтожать любыми средствами. Семьям таковым закрывать въезд в РФ - ПОЖИЗНЕННО. Только так - Мир в лучшую сторону не изменится,.. - если только половину уродцев не сожрёт "С 19". 😎