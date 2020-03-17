После сообщения о минировании в Новосибирске сел самолёт из Москвы

Вечером во вторник, 17 марта, в новосибирском аэропорту Толмачёво приземлился рейс авиакомпании S7, выполнявший рейс Москва — Новосибирск.

— Поступили анонимные сообщения о «минировании» рейсов Иркутск — Москва, Владивосток — Иркутск и Москва — Новосибирск. Два из них совершили штатные посадки в аэропортах назначения. Самолет Иркутск — Москва продолжает полет, маршрут не меняется, — сообщили ТАСС источник в авиационных службах.

В аэропорту сообщили, что рейс S7 2507 прибыл по расписанию в 21:10. На борту находилось 116 человек.