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Около Новосибирска загорелась огромная свалка — пожар попал на видео

Площадь возгорания составляет 500 квадратных метров

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Пожар видно из города

Пожар видно из города

Поздно вечером во вторник, 17 марта, недалеко от Новосибирска загорелась свалка. Горожане заметили дым и зарево от пожара.

— Горит свалка на Ордынском шоссе, — сообщил в редакцию НГС читатель Максим.

Ещё одна читательница уточнила, что горит свалка на Хилокской.

— Свалка горит на Хилокской. Туда возят и медотходы, в том числе медицинские маски и прочую лабуду, — написала она.

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области информацию о пожаре подтвердили.

— Горит свалка, 500 квадратных метра. На месте работают четыре бульдозера и две пожарные машины, — рассказали в ведомстве.

Если вы стали свидетелем пожара или вам известны подробности случившегося, пишите и звоните в нашу редакцию по телефону +7 (923) 157–00–00 (WhatsApp, Telegram, Viber).

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пожаргорит свалка
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КОММЕНТАРИИ (7)

17 мар 2020 в 22:47

а тем временем Путин возмутился быстро растущими ценами на бензин
20 лет такое было и вот опять
УДИВЛЕНИЕ!

Фыва
17 мар 2020 в 22:58

Свалку жгут специально, это как костры во время средневековой чумы, думают, а вдруг поможет.

17 мар 2020 в 22:55

Так сказать все 33 удовольствия, давайте ко всему прочему еще свалочкой подышим.
Восхитительно.