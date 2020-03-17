Около Новосибирска загорелась огромная свалка — пожар попал на видео

Поздно вечером во вторник, 17 марта, недалеко от Новосибирска загорелась свалка. Горожане заметили дым и зарево от пожара.
— Горит свалка на Ордынском шоссе, — сообщил в редакцию НГС читатель Максим.
Ещё одна читательница уточнила, что горит свалка на Хилокской.
— Свалка горит на Хилокской. Туда возят и медотходы, в том числе медицинские маски и прочую лабуду, — написала она.
В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области информацию о пожаре подтвердили.
— Горит свалка, 500 квадратных метра. На месте работают четыре бульдозера и две пожарные машины, — рассказали в ведомстве.
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