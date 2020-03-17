Около Новосибирска загорелась огромная свалка — пожар попал на видео

Ещё одна читательница уточнила, что горит свалка на Хилокской.

— Свалка горит на Хилокской. Туда возят и медотходы, в том числе медицинские маски и прочую лабуду, — написала она.

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области информацию о пожаре подтвердили.

— Горит свалка, 500 квадратных метра. На месте работают четыре бульдозера и две пожарные машины, — рассказали в ведомстве.