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Коронавирус: что произошло за день в Новосибирске

Пустые полки, люди в самоизоляции и первые заражённые в соседних регионах

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В Новосибирской области пока нет подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией

В Новосибирской области пока нет подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией

За 17 марта в России выявлен 21 случай заражения коронавирусом у россиян. В Новосибирской области пока нет официально подтверждённых случаев заражения вирусом COVID-19, однако в регионе продолжают устанавливаться меры по сдерживанию распространения болезни.

  • Новосибирский «Вектор» начал тестировать прототипы вакцины от коронавируса на лабораторных животных. Заведующий лабораторией Ильназ Иматдинов сообщил, что уже в июне планируется представить варианты лекарства;
  • Организаторы Grelka Fest перенесли традиционный фестиваль, который проходит в Шерегеше, с 2020 на 2021 год. Они пояснили, что выполняют распоряжение Администрации Кемеровской области об отмене мероприятий с участием более 1000 человек;
  • Общее число заболевших коронавирусом в России достигло 114 человек.

В конце прошлой недели стало известно, что результаты анализов двух жителей Кемерова на коронавирус положительные. Это подтвердило правительство Кузбасса. По сообщениям замруководителя управления Роспотребнадзора по Кузбассу Надежды Кутькиной, они заразились вирусом в Италии.

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коронавирус в Новосибирске
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КОММЕНТАРИИ (33)

знаток
17 мар 2020 в 22:42

Молодцы НГС, спасибо что держите нас в курсе.
Это очень важно особенно сегодня, когда пандемия, по крайней мере у нас в России, вышла из под контроля.
К сожалению, на правительственном уровне, прололжают "играть" в Чернобыль.
Стабильность, чо...

Да уж
17 мар 2020 в 22:49

Люди, вот чё происходит? Вы реально думаете, что скупив всю гречку в магазах, вы спасётесь, если биологическое оружие дойдёт и до нас? Да не вымрем мы, хватит уже в психоз впадать, вакцина сразу же была разработана, по мере разработки вируса. И наш вектор так же располагает этим антидотом. Ну мозги-то включайте, вся эта хрень затеяна с определенной целью, но не с целью уничтожения человечества, хватит паники и тупизны. А тут, как только школы отправили на каникулы - все идиоты Новосибирска ломанулись за гречкой и лапшой в больших фасовках. И чем вы отличаетесь от стада баранов или тупых американцев, у которых в крови любовь к панике и скупке всего и вся?! Неужели все у всех мозги просели на тупых передачах и прочей мути?

Гость
17 мар 2020 в 22:34

Молитесь солнцеликому вождю и все будет хорошо!