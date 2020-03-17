Коронавирус: что произошло за день в Новосибирске

За 17 марта в России выявлен 21 случай заражения коронавирусом у россиян. В Новосибирской области пока нет официально подтверждённых случаев заражения вирусом COVID-19, однако в регионе продолжают устанавливаться меры по сдерживанию распространения болезни.
- КХЛ остановила розыгрыш Кубка Гагарина. Пока речь идёт о временных мерах — соревнование прервали на неделю. Континентальная хоккейная лига обещает в ближайшее время сообщить новые даты и формат розыгрыша также у себя на официальном сайте. Ранее ХК «Барыс» официально выбыл из борьбы за кубок из-за угрозы коронавируса;
- Новосибирский «Вектор» начал тестировать прототипы вакцины от коронавируса на лабораторных животных. Заведующий лабораторией Ильназ Иматдинов сообщил, что уже в июне планируется представить варианты лекарства;
- Новосибирские власти заявили, что в регионе нет дефицита продуктов первой необходимости и запасы пополняются в штатном режиме. Наши журналисты прошлись по крупным супермаркетам города, чтобы узнать, так ли это на самом деле;
- Организаторы Grelka Fest перенесли традиционный фестиваль, который проходит в Шерегеше, с 2020 на 2021 год. Они пояснили, что выполняют распоряжение Администрации Кемеровской области об отмене мероприятий с участием более 1000 человек;
- Министерство здравоохранения рассказало, что на домашнем карантине сидят 583 новосибирца, которые прилетели из стран «с неблагополучной ситуацией по коронавирусу»;
- Первые случаи заражения коронавирусной инфекцией выявлены в Екатеринбурге и Красноярском крае;
- Общее число заболевших коронавирусом в России достигло 114 человек.
В конце прошлой недели стало известно, что результаты анализов двух жителей Кемерова на коронавирус положительные. Это подтвердило правительство Кузбасса. По сообщениям замруководителя управления Роспотребнадзора по Кузбассу Надежды Кутькиной, они заразились вирусом в Италии.
Молодцы НГС, спасибо что держите нас в курсе.
Это очень важно особенно сегодня, когда пандемия, по крайней мере у нас в России, вышла из под контроля.
К сожалению, на правительственном уровне, прололжают "играть" в Чернобыль.
Стабильность, чо...