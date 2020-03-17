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Культура

Фанаты устроили драку на концерте LINDEMANN в Новосибирске

Двух молодых людей вывели из зала

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Часть выступления подверглась цензуре

Часть выступления подверглась цензуре

Сегодня в новосибирском Экспоцентре выступает вокалист группы Rammstein Тилль Линдеманн выступает в составе немецко-шведского дуэта LINDEMANN. Это совместный метал-проект Тилля Линдеманна и Петера Тэгтгрена — основателя известных групп Pain и Hypocrisy.

Как сообщает корреспондент НГС, на концерт пришло очень много людей.

— Народу очень много, не протолкнуться. Всё забито! Организаторы сказали, что часть программы подтверждена цензуре из-за уважения к странам, в которых выступает группа, — сообщает Алёна Истомина.

На концерт пришла огромная толпа фанатов

На концерт пришла огромная толпа фанатов

Также она добавила, что два фаната подрались в время выступления.

— Два человека место не поделили. Меня чуть не затоптали. Их вывели, — рассказала она.

О том, что Новосибирск стал одним из пяти российских городов, где лидер Rammstein устроит шоу, стало известно в прошлом ноябре. Новосибирские общественники выступили против концерта. Однако мэр Новосибирска Анатолий Локоть ответил, что не может запретить артисту выступать.

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концертЭкспоцентр
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КОММЕНТАРИИ (9)

17 мар 2020 в 21:22

Новость года, не иначе!

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17 мар 2020 в 21:22

Драка - сегодня это так называется? И то что в клипе - тоже?

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17 мар 2020 в 21:35

Тилль - старый больной человек...
Там другой в группе провокатор, забыл имя. Подскажите тру фанаты.