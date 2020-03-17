Фанаты устроили драку на концерте LINDEMANN в Новосибирске

Сегодня в новосибирском Экспоцентре выступает вокалист группы Rammstein Тилль Линдеманн выступает в составе немецко-шведского дуэта LINDEMANN. Это совместный метал-проект Тилля Линдеманна и Петера Тэгтгрена — основателя известных групп Pain и Hypocrisy.

Как сообщает корреспондент НГС, на концерт пришло очень много людей.

— Народу очень много, не протолкнуться. Всё забито! Организаторы сказали, что часть программы подтверждена цензуре из-за уважения к странам, в которых выступает группа, — сообщает Алёна Истомина.