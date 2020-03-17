Фанаты устроили драку на концерте LINDEMANN в Новосибирске

Сегодня в новосибирском Экспоцентре выступает вокалист группы Rammstein Тилль Линдеманн выступает в составе немецко-шведского дуэта LINDEMANN. Это совместный метал-проект Тилля Линдеманна и Петера Тэгтгрена — основателя известных групп Pain и Hypocrisy.
Как сообщает корреспондент НГС, на концерт пришло очень много людей.
— Народу очень много, не протолкнуться. Всё забито! Организаторы сказали, что часть программы подтверждена цензуре из-за уважения к странам, в которых выступает группа, — сообщает Алёна Истомина.
Также она добавила, что два фаната подрались в время выступления.
— Два человека место не поделили. Меня чуть не затоптали. Их вывели, — рассказала она.
О том, что Новосибирск стал одним из пяти российских городов, где лидер Rammstein устроит шоу, стало известно в прошлом ноябре. Новосибирские общественники выступили против концерта. Однако мэр Новосибирска Анатолий Локоть ответил, что не может запретить артисту выступать.
Новость года, не иначе!