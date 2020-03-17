17 марта вторник
СЕЙЧАС +3°С
Пробки 2/10
usd 74.13
eur 82.75
Тема дня Какие зарплаты в Новосибирске (исследование НГС)
СЕЙЧАС +3°С
Пробки 2/10
usd 74.13
eur 82.75

Все новости

Все новости
Здоровье Всё о коронавирусе

В России делают 1,5 млн масок каждый день. Мы спросили, когда они дойдут до аптек

Производители отказывают частным заказчикам из-за высоких нагрузок

2 379
23 Обсудить

Поделиться

Роспотребнадзор советует пользоваться масками, но в аптеках их нет&nbsp;

Роспотребнадзор советует пользоваться масками, но в аптеках их нет 

Сегодня Министерство промышленности и торговли РФ отчиталось, что все предприятия по производству медицинских масок переведены на круглосуточную работу. Ежедневно в стране выпускают полтора миллиона медицинских масок. В первую очередь они поступают в государственные учреждения.

— Масками уже обеспечены поликлиники и стационары, сейчас предпринимаются меры по дальнейшему наращиванию производственных мощностей и координации логистики, чтобы бесперебойно доставлять эти маски и в аптечные сети, — сообщили в министерстве.

На производствах подтверждают — работать приходится круглосуточно. Но даже в таком режиме не удается справиться со всеми заказами. В НПП Лейко заказы не принимают, поскольку производство загружено на пять месяцев вперед. «Биомедторг» клиентов тоже заранее предупреждает, что обеспечить масками не сможет.

— Масок и респираторов нет в наличии до конца апреля, и заказы по ним не принимаются. Также приносим извинения, но многотысячные заказы по одноразовой одежде для отправки в Китай обеспечить не сможем из-за загрузки производств, — сообщает автоответчик.

Уральский филиал компании «Здравмедтех» в последнее время вообще не работает с частными заказами.

— Мы с первых чисел февраля перешли на круглосуточный режим и работаем только по госконтрактам. Маски поставляем только в города уральского региона, это распоряжение правительства Свердловской области. Всем коммерческим организациям нам пока пришлось отказать, — сообщили на производстве.

Консультант по производству медицинских изделий компании «КИТ» Павел Спичаков рассказал, что фирма также работает сейчас только с государственными учреждениями.

В день человеку надо минимум пять защитных масок

В день человеку надо минимум пять защитных масок

Неудивительно, что столько компаний работают на государственные предприятия — согласно данным сайта госзакупок одно только государственное предприятие «Аптеки Алтая» готово закупиться масками на полтора миллиона рублей.

В негосударственные аптеки, по данным Минпромторга, маски поступят в ближайшее время, однако когда это самое время наступит, в министерстве не знают — в пресс-службе не смогли назвать даже примерные сроки. При этом в «Академии медико-технических наук» считают, что российских мощностей недостаточно, чтобы обеспечить всю страну. С учетом рекомендации менять маску каждые два часа, обычному офисному сотруднику потребуется как минимум пять штук в день — то есть ежедневно в стране производят маски только на 300 тысяч человек. В министерстве, впрочем, заверили, что поставки импортных средств индивидуальной защиты не приостановлены.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

китайский коронавирусаптекигосзакупкизащитные маски
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (23)

Петя
17 мар 2020 в 20:57

Локоть набрехал, что город масками обеспечен. Как всегда у нас: не готовы и старательно занижаем цифры😡

Фото пользователя
17 мар 2020 в 21:03

Выдать всем противогазы, в чем проблема-то?
Надежная защита гарантирована.

Фото пользователя
17 мар 2020 в 20:56

По оценке специалистов ВОЗ в ближайшее время мир охватит пандемия слоновьего насморка из Африки, ежиного поноса и муравьиного триппера. Особую тревогу эпидемиологов вызывает угроза распространения австралийских штаммов утконосьей шизофрении и кенгуриного геморроя. Но самым опасным вирусом ученые считают козлиную импотенцию, которая хоть и не является смертельным заболеванием, грозит человечеству полным вымиранием.
Вслед за птичьим гриппом нас ожидают такие страшные заболевания, как тараканья краснуха, кошачий насморк, собачий сколиоз и китовая диарея. Угроза хомячкового сифилиса сильна, как никогда прежде. Ученые на данный момент исследуют, какие беды может нам доставить песец... Исследования -"что нам несёт песец" затруднены, так как известно о его способности подкрадываться незаметно.