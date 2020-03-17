В России делают 1,5 млн масок каждый день. Мы спросили, когда они дойдут до аптек

Сегодня Министерство промышленности и торговли РФ отчиталось, что все предприятия по производству медицинских масок переведены на круглосуточную работу. Ежедневно в стране выпускают полтора миллиона медицинских масок. В первую очередь они поступают в государственные учреждения.
— Масками уже обеспечены поликлиники и стационары, сейчас предпринимаются меры по дальнейшему наращиванию производственных мощностей и координации логистики, чтобы бесперебойно доставлять эти маски и в аптечные сети, — сообщили в министерстве.
На производствах подтверждают — работать приходится круглосуточно. Но даже в таком режиме не удается справиться со всеми заказами. В НПП Лейко заказы не принимают, поскольку производство загружено на пять месяцев вперед. «Биомедторг» клиентов тоже заранее предупреждает, что обеспечить масками не сможет.
— Масок и респираторов нет в наличии до конца апреля, и заказы по ним не принимаются. Также приносим извинения, но многотысячные заказы по одноразовой одежде для отправки в Китай обеспечить не сможем из-за загрузки производств, — сообщает автоответчик.
Уральский филиал компании «Здравмедтех» в последнее время вообще не работает с частными заказами.
— Мы с первых чисел февраля перешли на круглосуточный режим и работаем только по госконтрактам. Маски поставляем только в города уральского региона, это распоряжение правительства Свердловской области. Всем коммерческим организациям нам пока пришлось отказать, — сообщили на производстве.
Консультант по производству медицинских изделий компании «КИТ» Павел Спичаков рассказал, что фирма также работает сейчас только с государственными учреждениями.
Неудивительно, что столько компаний работают на государственные предприятия — согласно данным сайта госзакупок одно только государственное предприятие «Аптеки Алтая» готово закупиться масками на полтора миллиона рублей.
В негосударственные аптеки, по данным Минпромторга, маски поступят в ближайшее время, однако когда это самое время наступит, в министерстве не знают — в пресс-службе не смогли назвать даже примерные сроки. При этом в «Академии медико-технических наук» считают, что российских мощностей недостаточно, чтобы обеспечить всю страну. С учетом рекомендации менять маску каждые два часа, обычному офисному сотруднику потребуется как минимум пять штук в день — то есть ежедневно в стране производят маски только на 300 тысяч человек. В министерстве, впрочем, заверили, что поставки импортных средств индивидуальной защиты не приостановлены.
Локоть набрехал, что город масками обеспечен. Как всегда у нас: не готовы и старательно занижаем цифры😡