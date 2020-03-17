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«Люди начали ломиться в машину»: иномарка сбила двух пешеходов на площади Калинина

Пострадавших увезли в больницу

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Очевидец рассказал, что водитель двигался на красный свет

Очевидец рассказал, что водитель двигался на красный свет

Вечером во вторник, 17 марта, в Заельцовском районе Новосибирска автомобиль сбил двух пешеходов.

— Ехал на своём авто. Стоял на красный сигнал светофора. Шли люди. Водитель ехал на красный, люди шли уже. Водителем, как показалось, была девушка. Она проехала, и к ней побежали люди, начали ломиться в машину и кричать. Услышал глухой шум. Далее крики людей и как люди бежали к машине и начали по ней долбить, — сообщили корреспонденту НГС очевидец.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области информацию о данном ДТП подтвердили.

— По предварительной информации, сегодня в 19:42 в дежурную часть поступила информация о том, что на кольце, где площадь Калинина, в сторону площади Ленина произошёл наезд на пешеходов. По предварительной информации, автомобиль «Шевроле» совершил наезд, — рассказали в ведомстве.

Сейчас полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

Если вы стали свидетелем аварии, сделали фото, или ваш видеорегистратор запечатлел момент аварии, пишите и звоните в нашу редакцию по номеру: 8 (923) 157–00–00.

На прошлой неделе под колёсами «Москвича» на трассе погиб пешеход.

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дтпводитель сбил пешехода
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КОММЕНТАРИИ (51)

Движняк
17 мар 2020 в 20:40

Люди, читайте больше книги. Как бедно вы излагаете свои мысли и пересказываете события, что понять очень сложно.

Гость
17 мар 2020 в 20:38

НГС,вы город вообще не знаете,площадь Калинина это Заельцовский а не Калининский!

17 мар 2020 в 20:45

с месяц назад там же точно был один урод на короне премио