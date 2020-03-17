«Люди начали ломиться в машину»: иномарка сбила двух пешеходов на площади Калинина

Вечером во вторник, 17 марта, в Заельцовском районе Новосибирска автомобиль сбил двух пешеходов.

— Ехал на своём авто. Стоял на красный сигнал светофора. Шли люди. Водитель ехал на красный, люди шли уже. Водителем, как показалось, была девушка. Она проехала, и к ней побежали люди, начали ломиться в машину и кричать. Услышал глухой шум. Далее крики людей и как люди бежали к машине и начали по ней долбить, — сообщили корреспонденту НГС очевидец.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области информацию о данном ДТП подтвердили.