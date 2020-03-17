«Люди начали ломиться в машину»: иномарка сбила двух пешеходов на площади Калинина

Вечером во вторник, 17 марта, в Заельцовском районе Новосибирска автомобиль сбил двух пешеходов.
— Ехал на своём авто. Стоял на красный сигнал светофора. Шли люди. Водитель ехал на красный, люди шли уже. Водителем, как показалось, была девушка. Она проехала, и к ней побежали люди, начали ломиться в машину и кричать. Услышал глухой шум. Далее крики людей и как люди бежали к машине и начали по ней долбить, — сообщили корреспонденту НГС очевидец.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области информацию о данном ДТП подтвердили.
— По предварительной информации, сегодня в 19:42 в дежурную часть поступила информация о том, что на кольце, где площадь Калинина, в сторону площади Ленина произошёл наезд на пешеходов. По предварительной информации, автомобиль «Шевроле» совершил наезд, — рассказали в ведомстве.
Сейчас полиция устанавливает обстоятельства происшествия.
Если вы стали свидетелем аварии, сделали фото, или ваш видеорегистратор запечатлел момент аварии, пишите и звоните в нашу редакцию по номеру: 8 (923) 157–00–00.
На прошлой неделе под колёсами «Москвича» на трассе погиб пешеход.
Люди, читайте больше книги. Как бедно вы излагаете свои мысли и пересказываете события, что понять очень сложно.