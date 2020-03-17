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Дороги и транспорт Фоторепортаж

Осталось 830 дней. Смотрим, что уже построили на станции метро «Спортивная»

Новую станцию хотят запустить в апреле 2022 года

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Мэру и журналистам рассказали о том, как продвигается строительство новой станции метро

Мэру и журналистам рассказали о том, как продвигается строительство новой станции метро

Строительство станции метро «Спортивная», которая должна заработать к Молодёжному чемпионату мира по хоккею в 2023 году, идёт по плану. Об этом сообщил глава МУП «УЗСПТС» Александр Мысик во время выездной встречи 17 марта.

В конце года на станции должны установить все монолитные железобетонные и ограждающие конструкции, смонтировать перекрытия

В конце года на станции должны установить все монолитные железобетонные и ограждающие конструкции, смонтировать перекрытия

— Выполнен весь комплекс подготовительных работ, выполнен объём монолитного бетона — из 16 тысяч кубометров сделано 6 тысяч 600, продолжаются работы. Поставлено оборудование на сумму 102 млн рублей, выполняются работы, которые необходимы для поставки внешних сетей: это сети канализации, теплоснабжения, электроснабжения на постоянной основе, — рассказал Александр Мысик.

Сейчас ведутся работы по строительству той части станции, где будут билетные кассы

Сейчас ведутся работы по строительству той части станции, где будут билетные кассы

— В 2020 году мы полностью закончим все строительно-монтажные работы архитектурно-строительной части и приступим к монтажу технологического оборудования, — пообещал Александр Мысик.

Оборудование и установку для «Спортивной» оценили в 1 млрд 250 млн рублей.

К станции сделают переход от дамбы Октябрьского моста

К станции сделают переход от дамбы Октябрьского моста

— Могу сказать с уверенностью, что мы идём в графике, — сказал Александр Мысик.

О ходе работ рассказали мэру Новосибирска Анатолию Локтю

О ходе работ рассказали мэру Новосибирска Анатолию Локтю

— Хотел бы подчеркнуть, что все объекты у нас идут в графике: сама станция «Спортивная», водоотводящий объект — ливневая канализация — пешеходный переход через дамбу моста, обходящая дорога, и, конечно же, развязка на площади Лыщинского, — рассказал Анатолий Локоть.

12 эскалаторов, которые установят на новой станции, обойдутся примерно в 600 млн рублей

12 эскалаторов, которые установят на новой станции, обойдутся примерно в 600 млн рублей

Темп только ударный. По-крайней мере, об этом говорит растяжка на строительном заборе (интересно, кого-то из рабочих она правда вдохновляет?)

Темп только ударный. По-крайней мере, об этом говорит растяжка на строительном заборе (интересно, кого-то из рабочих она правда вдохновляет?)

— Сложности у нас традиционные — это инженерия, вопросы, связанные с несовершенством сегодняшнего законодательства, но, в принципе, всё решаем, — добавил Мысик.

Поезда метро проезжают мимо стройки, сбавляя скорость

Поезда метро проезжают мимо стройки, сбавляя скорость

— Мы планируем в середине года, где-то в июне, перейти уже к установке электрооборудования, — сказал глава города.

Днём на стройке работают примерно 150 сотрудников, ночью около 30–40

Днём на стройке работают примерно 150 сотрудников, ночью около 30–40

— Нельзя останавливать движение Ленинской линии метрополитена, сегодня без неё функционирование города просто невозможно. Есть корректировка скорости, снижение скорости на этом участке до 40 км/в час, но, в целом, это не сказывается на графике движения, — заявил мэр.

На строительной площадке запустили обратный отсчёт до сдачи станции в эксплуатацию

На строительной площадке запустили обратный отсчёт до сдачи станции в эксплуатацию

Власти рассказали, что нужно для строительства нового метродепо на Ключ-Камышенского плато в Новосибирске. Мы объяснили, где оно может появиться.

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КОММЕНТАРИИ (18)

с богаткова
17 мар 2020 в 20:00

Хорошо, все нормально. Метро в Новосибирске активно развивается и это радует.

Фото пользователя
17 мар 2020 в 20:00

Мне уже доложили про метро.

Уинстон
17 мар 2020 в 20:05

Новый ЛДС конечно будет востребован, и население увеличивается, и меропиятий интересных всё больше