Осталось 830 дней. Смотрим, что уже построили на станции метро «Спортивная»

Строительство станции метро «Спортивная», которая должна заработать к Молодёжному чемпионату мира по хоккею в 2023 году, идёт по плану. Об этом сообщил глава МУП «УЗСПТС» Александр Мысик во время выездной встречи 17 марта.
— Выполнен весь комплекс подготовительных работ, выполнен объём монолитного бетона — из 16 тысяч кубометров сделано 6 тысяч 600, продолжаются работы. Поставлено оборудование на сумму 102 млн рублей, выполняются работы, которые необходимы для поставки внешних сетей: это сети канализации, теплоснабжения, электроснабжения на постоянной основе, — рассказал Александр Мысик.
— В 2020 году мы полностью закончим все строительно-монтажные работы архитектурно-строительной части и приступим к монтажу технологического оборудования, — пообещал Александр Мысик.
Оборудование и установку для «Спортивной» оценили в 1 млрд 250 млн рублей.
— Могу сказать с уверенностью, что мы идём в графике, — сказал Александр Мысик.
— Хотел бы подчеркнуть, что все объекты у нас идут в графике: сама станция «Спортивная», водоотводящий объект — ливневая канализация — пешеходный переход через дамбу моста, обходящая дорога, и, конечно же, развязка на площади Лыщинского, — рассказал Анатолий Локоть.
— Сложности у нас традиционные — это инженерия, вопросы, связанные с несовершенством сегодняшнего законодательства, но, в принципе, всё решаем, — добавил Мысик.
— Мы планируем в середине года, где-то в июне, перейти уже к установке электрооборудования, — сказал глава города.
— Нельзя останавливать движение Ленинской линии метрополитена, сегодня без неё функционирование города просто невозможно. Есть корректировка скорости, снижение скорости на этом участке до 40 км/в час, но, в целом, это не сказывается на графике движения, — заявил мэр.
Власти рассказали, что нужно для строительства нового метродепо на Ключ-Камышенского плато в Новосибирске. Мы объяснили, где оно может появиться.
Хорошо, все нормально. Метро в Новосибирске активно развивается и это радует.