Осталось 830 дней. Смотрим, что уже построили на станции метро «Спортивная»

— В 2020 году мы полностью закончим все строительно-монтажные работы архитектурно-строительной части и приступим к монтажу технологического оборудования, — пообещал Александр Мысик.



Оборудование и установку для «Спортивной» оценили в 1 млрд 250 млн рублей.