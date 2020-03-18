Сбербанк начал брать на работу осуждённых с хорошим поведением — рассказываем, чем они будут заниматься

Сбербанк совместно с новосибирским ФСИН разработали проект по привлечению осуждённых к работе в банке.
Кому разрешат работать в банке
Как объяснили корреспонденту НГС в Сибирском банке ПАО Сбербанк, в пилотном проекте участвуют осужденные, получившие возможность свободного перемещения за хорошее поведение, то есть те, кому заключение заменено на исправительный труд.
— Для Сбербанка очень важна поддержка социальных инициатив, и основная задача данного проекта — это решение проблемы занятости людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Мы верим, что им необходимо дать возможность зарабатывать честным трудом, и не только физическим, а более интеллектуальным и перспективным, и получать за это вознаграждение. Надеемся, что наш пример будет позитивно воспринят и другими российскими бизнес-структурами, получит поддержку в обществе, — рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.
Кандидатуры участников этого проекта, заметили в пресс-службе банка, подобраны местным управлением ФСИН, после чего они были оценены различными профильными службами Сбербанка.
Чем будут заниматься осуждённые
— Никаких рисков для клиентов Сбербанка этот проект не несет. Информация, которая будет предоставляться в работу людям, находящимся в исправительных учреждениях, не содержит никаких персональных данных, банковской или иной тайны, она обезличена, её невозможно использовать для незаконной деятельности. Работа заключается в разметке данных. На распознавание выдаются обезличенные данные, либо изображения, которые необходимо разметить либо верифицировать, — заверил Анатолий Попов.
Как объяснили в Сбербанке, осуждённые могут, например, переводить фрагменты рукописного текста в электронный вид. Это будет помогать системе искусственного интеллекта учиться распознавать рукописные тексты.
В Сбербанке не уточнили, сколько человек будет задействовано в проекте и какая у них будет зарплата.
Корреспондент НГС отправил запрос в ГУФСИН по Новосибирской области. На момент написания новости ответ получен не был.
Мошенники регулярно представляются сотрудниками Сбербанка, входят в доверие к клиентам банка и похищают с их счетов деньги. 30 января НГС рассказал историю, как аферисты убедили скачать сибирячку приложение и оформили на неё кредит в 86 тысяч рублей.
коллекторами порядочными будут по выбиванию долгов ,только законно.