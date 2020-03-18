Сбербанк начал брать на работу осуждённых с хорошим поведением — рассказываем, чем они будут заниматься

Кандидатуры участников этого проекта, заметили в пресс-службе банка, подобраны местным управлением ФСИН, после чего они были оценены различными профильными службами Сбербанка.



Чем будут заниматься осуждённые

— Никаких рисков для клиентов Сбербанка этот проект не несет. Информация, которая будет предоставляться в работу людям, находящимся в исправительных учреждениях, не содержит никаких персональных данных, банковской или иной тайны, она обезличена, её невозможно использовать для незаконной деятельности. Работа заключается в разметке данных. На распознавание выдаются обезличенные данные, либо изображения, которые необходимо разметить либо верифицировать, — заверил Анатолий Попов.



Как объяснили в Сбербанке, осуждённые могут, например, переводить фрагменты рукописного текста в электронный вид. Это будет помогать системе искусственного интеллекта учиться распознавать рукописные тексты.

В Сбербанке не уточнили, сколько человек будет задействовано в проекте и какая у них будет зарплата.

