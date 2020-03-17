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Дороги и транспорт

Стали закрывать госномера, чтобы проехать без штрафа: на Фадеева сломался семафор и собралась пробка

Машины попали в затор в половине шестого вечера

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На переезде Фадеева и Гребенщикова машины встали в пробку из-за семафора

На переезде Фадеева и Гребенщикова машины встали в пробку из-за семафора

Сегодня вечером, 17 марта, около 17:30 в Новосибирске на недавно открытом переезде Фадеева-Гребенщикова сломалась автоматическая сигнализация прохода поезда.

По наблюдениям корреспондента НГС, после того, как загорелся красный семафор и зазвенел звонок, машины встали. За 20 минут поезда не проходили и водители начали самовольно проезжать переезд. Для этого они завешивали госномера тряпками, чтоб не попасть в камеры наблюдения.

Вся улица Фадеева встала в большую бордовую пробку.

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Пробка
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КОММЕНТАРИИ (3)

с богаткова
17 мар 2020 в 19:07

За такое нарушение надо сразу отбирать права, я сам 50 лет за рулем поэтому знаю о чем говорю.

Фото пользователя
17 мар 2020 в 19:07

Надо принудительно открывать номера таким беспредельщикам.

Новосибирец.
17 мар 2020 в 19:09

Больная страна, больное правительство. И люди болеют...