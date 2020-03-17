Стали закрывать госномера, чтобы проехать без штрафа: на Фадеева сломался семафор и собралась пробка

Сегодня вечером, 17 марта, около 17:30 в Новосибирске на недавно открытом переезде Фадеева-Гребенщикова сломалась автоматическая сигнализация прохода поезда.

По наблюдениям корреспондента НГС, после того, как загорелся красный семафор и зазвенел звонок, машины встали. За 20 минут поезда не проходили и водители начали самовольно проезжать переезд. Для этого они завешивали госномера тряпками, чтоб не попасть в камеры наблюдения.

Вся улица Фадеева встала в большую бордовую пробку.