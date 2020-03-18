В Новосибирске начали судить хирурга за смерть пациентки с подозрением на аппендицит

Сегодня, 18 марта, Ленинский районный суд Новосибирска начал процесс по делу 39-летнего врача-хирурга Андрея Титова из Городской клинической больницы № 34.
— По версии следствия, 19 ноября 2018 года в ГБУЗ НСО «ГКБ № 34» поступила пациентка с подозрением на острый аппендицит. Во время проведения диагностической лапароскопии оперирующий хирург неправильно выбрал методику вхождения в брюшную полость и повредил женщине хирургическим инструментом брюшную аорту. Из-за кровопотери спасти жизнь пациентки не удалось, — сообщали прежде в прокуратуре НСО.
По словам представителя потерпевшей стороны, управляющего партнёра юридической компании «Стибикина и партнёры» Юлии Стибикиной, уже была установлена прямая причинно-следственная связь между действиями хирурга и наступлением смерти. Она полагает, что суд встанет на строну потерпевших и будет реальный приговор.
Сейчас по уголовному делу признаны потерпевшими только супруг погибшей и сестра, но у женщины остались и двое детей 12 и 3 лет, поэтому семья после приговора планирует обращаться и с гражданским иском.
Муж умершей пациентки рассказал корреспонденту НГС, что ему с детьми сейчас очень тяжело, и он хочет максимального наказания для врача.
Обвиняемый хирург сегодня в суд не явился, поэтому заседание отложили.
В больнице корреспонденту НГС не смогли прокомментировать ситуацию. НГС направил запрос в Министерство здравоохранения, но и там о случае ничего не рассказали, ссылаясь на закон о врачебной тайне.
В начале марта в Барабинской больнице умерла трехмесячная девочка. Мама и бабушка ребенка винят во всем врачей — еще во время лечения они жаловались, что те игнорировали ухудшение состояния ребёнка: Еве с каждым часом становилось всё хуже и хуже. Подробности этой истории мы рассказывали здесь.
Это несчастный случай