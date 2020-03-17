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«Кондуктор сбежала, почувствовала, что жареным запахло»: перевозчик уволит женщину за оскорбление школьницы

Сейчас перевозчик разыскивает этого кондуктора

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Кондуктор оскорбила школьницу во время поездки

Кондуктор оскорбила школьницу во время поездки

В компании-перевозчике «Белмарс» пообещали уволить кондуктора, оскорбившую девочку-подростка, у которой сначала потребовала справку о том, что она учится в школе.

Об инциденте, который произошёл в воскресенье 15 марта, 16-летняя девушка Дина рассказала НГС.

— Мы были с мамой в торговом центре. Дошли до остановки «Ломоносова», было где-то 6 часов вечера, сели на первый приехавший автобус №39, я не знаю номера машины, я не запомнила, не стала смотреть, потому что вообще не подумала об этом. Я села, кондуктор проходила от задней двери, а мы стояли ближе ко второй. И она дошла до меня, я протянула карту, на что она спросила очень грубым голосом, есть ли у меня справка, — говорит Дина.

Девушка показала фотографию справки на своём телефоне. Посмотрев на снимок, кондуктор сказала, что на нём не видно печатей. Тогда Дина достала деньги, чтобы рассчитаться.

— Мама начала с ней тоже спорить, и она начала говорить, что, вот — языка не знаете (у меня мама не очень хорошо разговаривает), — рассказала Дина, добавив, что были и другие оскорбления. — Это было при всех, и никто, вообще никто за меня не заступился.

Школьница начала ругаться с кондуктором, и после этого Дине начали делать замечания другие пассажиры. В результате, кондуктор не взяла с девушки деньги ни по карте, ни наличными.

Дина сфотографировала кондуктора, чтобы привлечь её к ответственности

Дина сфотографировала кондуктора, чтобы привлечь её к ответственности

Дина вместе со своим отцом Самеддином написала жалобу в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.

— Она очень сильно расстроилась, мне даже рассказывала — плакала. Во-первых, мы написали, в компанию, которая контролирует это дело. А дальше, не знаю, наверное, в суд подам на нее. Это ужас вообще — как можно ребёнка оскорблять? Зачем? Тем более, при всех, — рассказал отец девушки.

Инцидент прокомментировали в компании-перевозчике «Белмарс». По словам представителя фирмы Сергея Фурсова, кондуктор Нина, которая вступила в перепалку с девушкой, с воскресенья не выходит на связь.

— Она — кондуктор — сбежала, видать, почувствовала, что жареным запахло. Вот, ищем. Мы всё равно её найти-то найдём. Уволим — однозначно, потому что эти инциденты, во-первых, не красят нас, как фирму. И вообще, оскорбление личности, тем более — ребёнка, — отметил Фурсов.

На прошлой неделе НГС рассказывал о том, как таксист обматерил пассажирку во время пробок. Девушка обратилась за помощью в полицию.

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КОММЕНТАРИИ (17)

Гость
17 мар 2020 в 19:36

Документы должны быть в оригиналах, а не то что там в телефонах нафотошопили.
Тогда и скандалов не будет.

17 мар 2020 в 19:46

Вероятно, нелегальные мигранты хотели проехать бесплатно по фото чужой справки.

работал в белмарсе
17 мар 2020 в 19:35

Очень интересно получается...
Как он может уволить кондуктора, если в этой фирме нет официального трудоустройства у кондукторов?!?