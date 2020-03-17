«Кондуктор сбежала, почувствовала, что жареным запахло»: перевозчик уволит женщину за оскорбление школьницы

В компании-перевозчике «Белмарс» пообещали уволить кондуктора, оскорбившую девочку-подростка, у которой сначала потребовала справку о том, что она учится в школе.



Об инциденте, который произошёл в воскресенье 15 марта, 16-летняя девушка Дина рассказала НГС.



— Мы были с мамой в торговом центре. Дошли до остановки «Ломоносова», было где-то 6 часов вечера, сели на первый приехавший автобус №39, я не знаю номера машины, я не запомнила, не стала смотреть, потому что вообще не подумала об этом. Я села, кондуктор проходила от задней двери, а мы стояли ближе ко второй. И она дошла до меня, я протянула карту, на что она спросила очень грубым голосом, есть ли у меня справка, — говорит Дина.