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Тема дня Какие зарплаты в Новосибирске (исследование НГС)
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«Вернулись из стран с неблагополучной ситуацией»: сколько новосибирцев сидят на карантине

В Новосибирской области нет ни одного жителя с подтверждённым диагнозом

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По данным на сегодняшнее утро, почти 600 человек оказалось на карантине — эти данные минздрава обновляются ежедневно

По данным на сегодняшнее утро, почти 600 человек оказалось на карантине — эти данные минздрава обновляются ежедневно

Министерство здравоохранения Новосибирской области привело официальную статистику по коронавирусу — по данным на 17 марта, 583 жителя региона оказались в режиме самоизоляции. Как подчеркнули в министерстве, это те, кто вернулся из стран «с неблагополучной ситуацией по коронавирусу».

«Это люди, у которых нет признаков ОРВИ, — сообщается на официальном сайте минздрава. — В инфекционную больницу госпитализировано 18 человек с признаками ОРВИ, вернувшихся из стран с большим количеством заболевших коронавирусной инфекцией. У 7 человек тесты отрицательные. 11 человек поступили накануне, они ждут результаты анализов».

Также по данным министерства, детей с признаками ОРВИ, которые побывали недавно в странах, где распространён коронавирус, нет.

О числе новосибирцев, которые находятся под наблюдением врачей, закрытых заведениях города, отмене мероприятий и всём том, что происходит в Новосибирске из-за коронавируса, мы рассказываем в хронике (обновляется каждые полчаса — час).

Накануне в ТРЦ «Галерея» установили тепловизор, чтобы выявлять посетителей с высокой температурой. Другие торговые центры рассказали НГС, что они предпринимают из-за коронавируса.

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коронавирус в НовосибирскеМинздрав Новосибирской области
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КОММЕНТАРИИ (20)

Адекват
17 мар 2020 в 17:43

Таких ездунов надо было оставлять за рубежом. Люди должны сами отвечать за свои не очень умные поступки.

Фото пользователя
17 мар 2020 в 17:29

Пусть на границе ждали бы , путешественники. Ни грамма чувства самосохранения у людей.

Тритон
17 мар 2020 в 17:35

Я вероятнее всего отменю поездку свою, даже как-то не жалко. Лишь бы здоровы все были