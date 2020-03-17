«Вернулись из стран с неблагополучной ситуацией»: сколько новосибирцев сидят на карантине

Министерство здравоохранения Новосибирской области привело официальную статистику по коронавирусу — по данным на 17 марта, 583 жителя региона оказались в режиме самоизоляции. Как подчеркнули в министерстве, это те, кто вернулся из стран «с неблагополучной ситуацией по коронавирусу».
«Это люди, у которых нет признаков ОРВИ, — сообщается на официальном сайте минздрава. — В инфекционную больницу госпитализировано 18 человек с признаками ОРВИ, вернувшихся из стран с большим количеством заболевших коронавирусной инфекцией. У 7 человек тесты отрицательные. 11 человек поступили накануне, они ждут результаты анализов».
Также по данным министерства, детей с признаками ОРВИ, которые побывали недавно в странах, где распространён коронавирус, нет.
О числе новосибирцев, которые находятся под наблюдением врачей, закрытых заведениях города, отмене мероприятий и всём том, что происходит в Новосибирске из-за коронавируса, мы рассказываем в хронике (обновляется каждые полчаса — час).
Накануне в ТРЦ «Галерея» установили тепловизор, чтобы выявлять посетителей с высокой температурой. Другие торговые центры рассказали НГС, что они предпринимают из-за коронавируса.
Таких ездунов надо было оставлять за рубежом. Люди должны сами отвечать за свои не очень умные поступки.