Ударим по вирусу эротикой: художник в стиле ню печатает свои картины на медицинских масках (и продает)

Новосибирский художник в жанре ню и холостяк НГС Игорь Вечерский напечатал на медицинских масках свои абстрактные картины. Он планирует продавать их, а изображенную на маске абстракцию называет посылом обществу в рамках современного искусства.



— Искусство выступает на защиту человека и призывает задуматься о законах этого мира и своей роли в нем. Являясь средством познания мира и диалога человека с произведением, искусство помогает избежать ошибок и таким образом защитить общество. Однако это задача — лишь часть возможностей искусства, потому я печатаю фрагменты своих работ, — объясняет художник.