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Ударим по вирусу эротикой: художник в стиле ню печатает свои картины на медицинских масках (и продает)

Он не связывает свою идею со вспышкой коронавируса — говорит, что все это ради искусства

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Игорь Вечерский считает, что искусство может спасти человечество

Игорь Вечерский считает, что искусство может спасти человечество

Новосибирский художник в жанре ню и холостяк НГС Игорь Вечерский напечатал на медицинских масках свои абстрактные картины. Он планирует продавать их, а изображенную на маске абстракцию называет посылом обществу в рамках современного искусства.

— Искусство выступает на защиту человека и призывает задуматься о законах этого мира и своей роли в нем. Являясь средством познания мира и диалога человека с произведением, искусство помогает избежать ошибок и таким образом защитить общество. Однако это задача — лишь часть возможностей искусства, потому я печатаю фрагменты своих работ, — объясняет художник.

Вечерский рисует картины в жанре абстракции и ню. Печатать на масках художник планирует нейтральные изображения, но говорит, что может напечатать и эротику, встает лишь вопрос уместности.

О тираже и цене масок, художник уклончиво ответил:

— Шью на заказ, тираж можно обсудить. Сперва печатаю картину, потом шьют маску. То есть картина будет по всей маске. Цена — вещь условная, это всё же искусство. Купить можно, обратившись ко мне.

Вот так выглядит маска — сначала печатают картину, потом шьют&nbsp;

Вот так выглядит маска — сначала печатают картину, потом шьют 

Это личный проект художника, по его словам, краска на маске безвредна, аллергических реакций не вызывает. Со вспышкой эпидемии коронавируса свою идею Вечерский не связывает, говорит, что она была бы актуальна в любом случае:

— Её концепция не привязана к определенному виду вируса или других заболеваний. Просто сейчас сложились такие обстоятельства. Коронавирус — это и угроза человечеству, и предупреждение, и стимул к развитию.

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КОММЕНТАРИИ (9)

Гость
17 мар 2020 в 18:33

Печаль. Пиар на общих проблемах. Не уважаю таких людей.

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17 мар 2020 в 18:33

Спасёт человечество, посыл обществу...
Чего только не скажут, лишь бы покупали.
Бредятина, решил заработать на ровном месте, ничего полезного не делая.

Фото пользователя
17 мар 2020 в 18:27

Секс нас, новосибирцев, спасет!
Все на секс!)