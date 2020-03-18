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Снег и ветер при +6. Какой будет погода до конца рабочей недели в Новосибирской области

Несмотря на плюсовые температуры, погоду в Новосибирске подпортят порывистые ветра и мокрый снег

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Погоду до конца недели вряд ли можно будет назвать комфортной — на фоне потепления в регион придут порывистые ветра

Погоду до конца недели вряд ли можно будет назвать комфортной — на фоне потепления в регион придут порывистые ветра

Новосибирские синоптики дали прогноз на предстоящие три дня до конца рабочей недели.

Как рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин, из-за перемещения атмосферных фронтов с районов Атлантики область накроют осадки — новосибирцев ожидают снег, мокрый снег и дождь в южных районах. Волновые возмущения также принесут порывистые ветра.

— В ближайшие три дня порывы ветра могут быть до 18–20 м/с, с гололёдными явлениями. Температурный фон достаточно высокий: в ночные часы несколько ниже нуля — от -1 до -6 градусов, местами до -12... -13 градусов. Дневные температуры в Новосибирской области от -2 до +3, но вот 20-го числа температуру мы ждём до +6 градусов по южным районам, — уточнил он.

Синоптик также пояснил, что погоду в регионе определяют «процессы, связанные с потеплением климата».

— Всё это касается и области, и Новосибирска. В ночные часы в городе предполагается от -3 до -6 градусов, дневные температуры — около нуля. Но 20-го числа мы предполагаем около +3 градусов. И преобладание погоды с осадками, — добавил он.

Накануне об ухудшении погоды в Новосибирске заявила мэрия — сегодня, 18 марта, в городе ожидаются сильная гололедица и ветер до 19 м/с.

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гололёд в Новосибирскепрогноз погоды
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КОММЕНТАРИИ (11)

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18 мар 2020 в 07:41

Снег - это хорошо. Народ только ЗА.
А вот поправки - это для воров, НАРОД БУДЕТ ГОЛОСОВАТЬ ПРОТИВ

Гость
18 мар 2020 в 07:37

Да понятно всё, весна идёт.
Только вот город к ней совершенно не готов.
Везде кучи снега.
И во дворах и вдоль дорог.
Если будет резкое потепление, то поплывем.
Весной Новосибирск можно называть Сибирская Венеция.

18 мар 2020 в 09:10

Народ ЗА снег???