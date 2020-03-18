Снег и ветер при +6. Какой будет погода до конца рабочей недели в Новосибирской области

Синоптик также пояснил, что погоду в регионе определяют «процессы, связанные с потеплением климата».



— Всё это касается и области, и Новосибирска. В ночные часы в городе предполагается от -3 до -6 градусов, дневные температуры — около нуля. Но 20-го числа мы предполагаем около +3 градусов. И преобладание погоды с осадками, — добавил он.



Накануне об ухудшении погоды в Новосибирске заявила мэрия — сегодня, 18 марта, в городе ожидаются сильная гололедица и ветер до 19 м/с.

