Снег и ветер при +6. Какой будет погода до конца рабочей недели в Новосибирской области

Новосибирские синоптики дали прогноз на предстоящие три дня до конца рабочей недели.
Как рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин, из-за перемещения атмосферных фронтов с районов Атлантики область накроют осадки — новосибирцев ожидают снег, мокрый снег и дождь в южных районах. Волновые возмущения также принесут порывистые ветра.
— В ближайшие три дня порывы ветра могут быть до 18–20 м/с, с гололёдными явлениями. Температурный фон достаточно высокий: в ночные часы несколько ниже нуля — от -1 до -6 градусов, местами до -12... -13 градусов. Дневные температуры в Новосибирской области от -2 до +3, но вот 20-го числа температуру мы ждём до +6 градусов по южным районам, — уточнил он.
Синоптик также пояснил, что погоду в регионе определяют «процессы, связанные с потеплением климата».
— Всё это касается и области, и Новосибирска. В ночные часы в городе предполагается от -3 до -6 градусов, дневные температуры — около нуля. Но 20-го числа мы предполагаем около +3 градусов. И преобладание погоды с осадками, — добавил он.
Накануне об ухудшении погоды в Новосибирске заявила мэрия — сегодня, 18 марта, в городе ожидаются сильная гололедица и ветер до 19 м/с.
Снег - это хорошо. Народ только ЗА.
А вот поправки - это для воров, НАРОД БУДЕТ ГОЛОСОВАТЬ ПРОТИВ