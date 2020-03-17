На Новосибирск надвигаются снег и порывистый ветер

В ближайшие сутки — с 17 на 18 марта — в Новосибирске ухудшится погода. Мэрия, со ссылкой на синоптиков, предупреждает горожан о непогоде и просит подготовиться к гололеду:



— 18 марта на территории Новосибирска ожидается мокрый снег, ухудшение видимости до 1–2 км, порывистый ветер до 19 м/с, на дорогах — сильная гололедица, — предупреждают в пресс-центре и приводят данные ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС». — Руководителям управляющих организаций по эксплуатации жилого фонда и владельцам торговых и промышленных зданий необходимо в кратчайшие сроки принять дополнительные меры по очистке крыш жилых и административных зданий от наледи, льдообразований и снега.