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Как на входе в «Галерею» ищут людей с температурой (мы проверили на себе)

И что делают охранники, если тепловизор показывает, что у кого-то из посетителей температура выше, чем 36,6

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Около входа в торговый центр установили тепловизор. Это специальный прибор, который на расстоянии определяет людей с повышенной температурой

Около входа в торговый центр установили тепловизор. Это специальный прибор, который на расстоянии определяет людей с повышенной температурой

Тепловизор в новосибирском ТРЦ «Галерея» установили накануне, 16 марта, в рамках профилактики коронавируса. Специальный прибор для выявления покупателей с повышенной температурой поставили на входе — проскользнуть мимо него не удастся. Журналист НГС Маша Вьюн проверила нововведение на себе и заодно узнала, что делают с людьми, у которых выявили высокую температуру.

Внешне тепловизор напоминает видеокамеру. На маленьком дисплее высвечивается тепловое изображение

Внешне тепловизор напоминает видеокамеру. На маленьком дисплее высвечивается тепловое изображение

Охранники рассказывают, что действуют строго по специальным инструкциям. Если тепловизор фиксирует у покупателя повышенную температуру, то ему предлагают тут же измерить её обычным градусником. Если температура на градуснике выше 37 градусов, то человеку рекомендуют воздержаться от покупок и обратиться к врачу. Насильно, по словам охранников, из торгового центра никого не выводят.

Распределение температуры отображается на дисплее в виде цветной картинки, где разным температурам соответствуют разные&nbsp;цвета. На фото человек с нормальной температурой&nbsp;

Распределение температуры отображается на дисплее в виде цветной картинки, где разным температурам соответствуют разные цвета. На фото человек с нормальной температурой 

А вот у нашего фотографа, как оказалось, температура была немного повышена. Как нам объяснили сотрудники охраны, это может быть связано со слишком теплой одеждой&nbsp;

А вот у нашего фотографа, как оказалось, температура была немного повышена. Как нам объяснили сотрудники охраны, это может быть связано со слишком теплой одеждой 

Как правило, если тепловизор фиксирует повышенную температуру, покупателю предлагают измерить её градусником&nbsp;

Как правило, если тепловизор фиксирует повышенную температуру, покупателю предлагают измерить её градусником 

Многие покупатели даже не замечают тепловизор на входе

Многие покупатели даже не замечают тепловизор на входе

Тем не менее, Роспотребнадзор рекомендует реже посещать торговые центры и другие общественные места. Если этого избежать нельзя, не трогайте лицо лишний раз и чаще мойте руки. Как делать это правильно,&nbsp;<a href="https://news.ngs.ru/more/69030871/" target="_blank" class="_">мы рассказывали тут</a>

Тем не менее, Роспотребнадзор рекомендует реже посещать торговые центры и другие общественные места. Если этого избежать нельзя, не трогайте лицо лишний раз и чаще мойте руки. Как делать это правильно, мы рассказывали тут

О ситуации с коронавирусом в Новосибирске прямо сейчас мы следим в нашей онлайн-трансляции.

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