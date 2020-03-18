Как на входе в «Галерею» ищут людей с температурой (мы проверили на себе)

Тепловизор в новосибирском ТРЦ «Галерея» установили накануне, 16 марта, в рамках профилактики коронавируса. Специальный прибор для выявления покупателей с повышенной температурой поставили на входе — проскользнуть мимо него не удастся. Журналист НГС Маша Вьюн проверила нововведение на себе и заодно узнала, что делают с людьми, у которых выявили высокую температуру.
Охранники рассказывают, что действуют строго по специальным инструкциям. Если тепловизор фиксирует у покупателя повышенную температуру, то ему предлагают тут же измерить её обычным градусником. Если температура на градуснике выше 37 градусов, то человеку рекомендуют воздержаться от покупок и обратиться к врачу. Насильно, по словам охранников, из торгового центра никого не выводят.
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