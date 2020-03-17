В новосибирских маршрутках с подскочившей стоимостью проезда вводят карты со скидкой

Новосибирский перевозчик вводит карту для пассажиров, по которой проезд будет дешевле на 5 рублей.



— Это будет именная карта, по которой скидка в маршрутках №55 (ОРМЗ — метро «Студенческая») и №20 («Микрорайон «Щ» — СТЦ «Мега») будет 5 рублей, — рассказали в компании ЛОТиОС, обслуживающей эти маршруты.

По информации перевозчика, акция начнётся с 1 апреля. До этого момента пассажиры могут оформить именные скидочные карты, заполнив анкету на сайте перевозчика.

Как сообщается на сайте компании, срок действия акции — с 1 апреля по 31 августа 2020 года.