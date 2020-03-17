В новосибирских маршрутках с подскочившей стоимостью проезда вводят карты со скидкой

Новосибирский перевозчик вводит карту для пассажиров, по которой проезд будет дешевле на 5 рублей.
— Это будет именная карта, по которой скидка в маршрутках №55 (ОРМЗ — метро «Студенческая») и №20 («Микрорайон «Щ» — СТЦ «Мега») будет 5 рублей, — рассказали в компании ЛОТиОС, обслуживающей эти маршруты.
По информации перевозчика, акция начнётся с 1 апреля. До этого момента пассажиры могут оформить именные скидочные карты, заполнив анкету на сайте перевозчика.
Как сообщается на сайте компании, срок действия акции — с 1 апреля по 31 августа 2020 года.
— Не исключено, что потом мы продлим, — допустил перевозчик. По его словам, скидку на проезд 5 рублей пассажир получит при предъявлении карты водителю. Скидка действует на все тарифы в маршрутках (сейчас на маршруте №20 тариф 30, 35, 50 рублей в зависимости от расстояния; в маршруте №55 — 35, 50 рублей, также в зависимости от расстояния).
Накануне тариф в маршрутке №55 вырос на 10 рублей — повышение цен перевозчик связал с ростом цен на запчасти из-за распространения коронавируса.
Подобная акция была в 2016 году — тогда тариф на проезд по картам сделали ниже на четверть. С 1 марта мэрия ввела скидку в 5 рублей на проезд в муниципальном транспорте по карте «Мир» — акция продлится 4 месяца.
1 апреля... Я перевозчику не верю...