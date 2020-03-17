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Как борются с коронавирусом в крупных ТРЦ Новосибирска — тепловизор, санитайзеры, отмена командировок

НГС узнал, какие меры профилактики внедряют в «МЕГЕ», «Ауре» и «Ройял парке»

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Многие ТРЦ решили ограничиться дополнительной дезинфекцией и установкой санитайзеров&nbsp;

Многие ТРЦ решили ограничиться дополнительной дезинфекцией и установкой санитайзеров 

Крупные торговые центры Новосибирска из-за пандемии коронавируса усиливают меры безопасности. Накануне, 16 марта, на входе в «Галерею» установили тепловизоры, чтобы выявлять покупателей с высокой температурой — фотографию прибора прислали в редакцию НГС читатели. Мы узнали, что предпринимают другие ТРЦ для профилактики распространения опасного вируса.

Сократили командировки

В пресс-службе «МЕГИ» на вопрос о возможной установке тепловизоров не ответили, но подчеркнули, что «здоровье и безопасность покупателей и сотрудников являются главным приоритетом».

— Мы предпринимаем ряд профилактических мер, например, увеличена частота и интенсивность дезинфекций рабочих помещений и мест общественного пользования, через коммуникационные каналы «МЕГИ» информируем сотрудников и покупателей о профилактических мерах и необходимости соблюдения правил личной гигиены для снижения потенциального риска заражения. В качестве дополнительной меры мы пересмотрели регламент встреч и сократили количество командировок, — добавили в «МЕГЕ».

Обрабатывают даже кнопки в лифтах

В другом крупном ТЦ — «Аура» — сообщили, что на территории торгового центра временно отменили массовые мероприятия, а сотрудники приступают к работе только после проверки состояния здоровья.

— В течение дня команда клининговой службы производит дополнительную санитарную обработку всех поверхностей в местах общего пользования: поручней, ручек дверей, кнопок в лифтах. В качестве дополнительных мер дезинфекции в галереях установлены санитайзеры для гостей — любой может воспользоваться антибактериальным гелем. В зонах детских площадок и в санузлах дополнительная дезинфекция проводится раз в час, — добавили в пресс-службе.

Особое внимание, пояснили в «Ауре», уделяется зоне фуд-корта — там дополнительная дезинфекция общих зон проводится также один раз в час. Санитарную обработку проходит и весь используемый сотрудниками инвентарь и оборудование. В этой зоне тоже установлены дополнительные санитайзеры.

В ТРЦ «Ройял парк» ответ о том, какие профилактические меры приняты там, обещали предоставить позже. Администратор торгового центра не уточнила, планируется ли установка тепловизоров на входе, но сообщила, что «по всему комплексу начали устанавливать дополнительные дезинфицирующие средства».

О числе новосибирцев, которые находятся под наблюдением врачей, закрытых заведениях города, отмене мероприятий и всём том, что происходит в Новосибирске из-за коронавируса, мы рассказываем в хронике (обновляется каждые полчаса-час).

Социальные сети и мессенджеры заполонили сообщения о заразившихся коронавирусом детях и взрослых — мы разобрались, какие из них не соответствуют действительности.

На выходных стало известно, что в МФК "Сан Сити" планируют закупить восемь санитайзеров, а в ТРК "Эдем" стали проводить дезинфекцию чаще.

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КоронавирусТРЦ
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КОММЕНТАРИИ (28)

Димон
17 мар 2020 в 16:48

У НГС счастье. Хоть чем то они могут развлекать аудиторию.
Уже который день ловите хайп.
Куда не пойди что не открой по всюду ВИРУС.
Мир сходит с ума.
Ради интереса зашел в магазины сметают все.
Кто-то хорошо заработает, а кто-то потом будет питаться гречкой год)))

alexxx
17 мар 2020 в 17:02

Не понял смысла тепловизора.
у Галереи вообще руководство какое-то странное, с прибабахом явно.
Ну ок, на входе проводят полулегальные досмотры охранниками, от которых частенько то ли пивом, то ли ягой (или что там пьют алкогольное) пахнет. Не в обиду, просто факт.
Теперь тепловизоры. Ок, зафиксировал тепловизор человека с повышенной температурой тела, дальше что? На основании какого закона и что с ним будут делать?
Если просто для сбора статистики, то ладно, ок.
А так - скрутят? Попросят уйти? Или что, я не понимаю? Ведь по факту они не имеют права ничего делать от слова совсем.

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17 мар 2020 в 16:53

А если начнётся эпидемия гонореи, обязательно посещать бордели?