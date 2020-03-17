Как борются с коронавирусом в крупных ТРЦ Новосибирска — тепловизор, санитайзеры, отмена командировок

Особое внимание, пояснили в «Ауре», уделяется зоне фуд-корта — там дополнительная дезинфекция общих зон проводится также один раз в час. Санитарную обработку проходит и весь используемый сотрудниками инвентарь и оборудование. В этой зоне тоже установлены дополнительные санитайзеры.



В ТРЦ «Ройял парк» ответ о том, какие профилактические меры приняты там, обещали предоставить позже. Администратор торгового центра не уточнила, планируется ли установка тепловизоров на входе, но сообщила, что «по всему комплексу начали устанавливать дополнительные дезинфицирующие средства».



О числе новосибирцев, которые находятся под наблюдением врачей, закрытых заведениях города, отмене мероприятий и всём том, что происходит в Новосибирске из-за коронавируса, мы рассказываем в хронике (обновляется каждые полчаса-час).



Социальные сети и мессенджеры заполонили сообщения о заразившихся коронавирусом детях и взрослых — мы разобрались, какие из них не соответствуют действительности.

На выходных стало известно, что в МФК "Сан Сити" планируют закупить восемь санитайзеров, а в ТРК "Эдем" стали проводить дезинфекцию чаще.