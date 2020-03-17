«Зависимость от импорта минимальна»: власти заявили о достаточных запасах мяса и зерна для новосибирцев

В Минпромторге и Минсельхозе региона рассказали о ситуации с продуктовым рынком Новосибирской области — по их данным, сейчас достаточно продуктов, а местные производители спокойно обеспечивают потребности местного рынка.

На прошедших выходных в новосибирских магазинах начали пустеть прилавки — люди начали разбирать товары первой необходимости: птицу, мясо, фарш, крупы и тушенку. Новосибирцы начали запасать продукты из-за угрозы распространения коронавируса.



— В магазинах и на рынках региона достаточно продуктов первой необходимости. Запасы пополняются в штатном режиме. Об этом рассказал сегодня министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров. Министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко сообщил, что сельхозпроизводители нашей области полностью обеспечивают потребности местного рынка в молоке, мясе, яйце, зерне, тепличных овощах. Зависимость от импорта продовольствия минимальна, — сообщается в официальном чате оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.