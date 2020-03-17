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«Зависимость от импорта минимальна»: власти заявили о достаточных запасах мяса и зерна для новосибирцев

А стоимость на продовольствие ежедневно мониторят

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На прошедших выходных в новосибирских магазинах начали пустеть прилавки&nbsp;

На прошедших выходных в новосибирских магазинах начали пустеть прилавки 

В Минпромторге и Минсельхозе региона рассказали о ситуации с продуктовым рынком Новосибирской области — по их данным, сейчас достаточно продуктов, а местные производители спокойно обеспечивают потребности местного рынка.

На прошедших выходных в новосибирских магазинах начали пустеть прилавки — люди начали разбирать товары первой необходимости: птицу, мясо, фарш, крупы и тушенку. Новосибирцы начали запасать продукты из-за угрозы распространения коронавируса.

— В магазинах и на рынках региона достаточно продуктов первой необходимости. Запасы пополняются в штатном режиме. Об этом рассказал сегодня министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров. Министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко сообщил, что сельхозпроизводители нашей области полностью обеспечивают потребности местного рынка в молоке, мясе, яйце, зерне, тепличных овощах. Зависимость от импорта продовольствия минимальна, — сообщается в официальном чате оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.

В сообщении также добавили, что в регионе ежедневно мониторят стоимость продуктов.

— Повышения, не связанного с тенденциями рынка, не выявлено, — утверждается в сообщении.

Коронавирус тем временем постепенно проникает в разные регионы России. Что происходит в Новосибирске — читайте тут.

В новосибирских чатах WhatsApp и соцсетях рассылаются сообщения о заразившихся коронавирусом детях и взрослых — в Минздраве НСО опровергают эту информацию.

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КОММЕНТАРИИ (2)

с богаткова
17 мар 2020 в 15:07

Мы вообще не зависим от импорта. У нас все свое. Даже частные охранные предприятия есть, например, мое.

Фото пользователя
17 мар 2020 в 15:06

В Плотниково у меня поместье, и там есть скотина на мясо , овощи и запасы. так что