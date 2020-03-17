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Криминал

Сдался, увидев себя на НГС: полиция поймала новосибирцев на «Ленд Крузере Прадо» за кражу велосипедов

В МВД ищут и других потерпевших от действий задержанных

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Мужчин подозревают в серии краж велосипедов из многоквартирных домов

Мужчин подозревают в серии краж велосипедов из многоквартирных домов

Сотрудники полиции задержали подозреваемых в кражах велосипедов, которые передвигались на дорогом автомобиле «Тойота Ленд Крузер Прадо».

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, сотрудники угрозыска отдела полиции №4 «Калининский» установили и задержали подозреваемых в кражах велосипедов. Ими оказались двое жителей Новосибирска — 34 и 39 лет, один из которых ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу и незаконный оборот наркотиков.

— Сейчас установлена причастность задержанных к двум эпизодам краж велосипедов, совершенных в Калининском и Советском районах города Новосибирска. Общая сумма ущерба составила почти 50 тысяч рублей. Выяснилось, что похищенные велосипеды злоумышленники продали в Тюменской и Кемеровской областях, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

На камеры видеонаблюдения попал автомобиль похитителей

На камеры видеонаблюдения попал автомобиль похитителей

В полиции добавили, что один подозреваемый решил прийти в полицию сам и написать явку с повинной после публикации новости о его розыске на НГС.

Второго подозреваемого задержали сегодня, 17 марта 2020 года. Сейчас оба фигуранта уголовного дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража») находятся под подпиской о невыезде.

15 марта НГС написал, что полиция разыскивает подозреваемых в серии велосипедных краж. После публикации к полицейским из отдела полиции №4 «Калининский» обратился ещё один пострадавший — из Советского района.

Сейчас в полиции продолжают искать других потерпевших. Всех, кто пострадал от действий мужчин, изображенных на фотографиях, просят обратиться по телефонам: 232–63–12, 232–63–10, 8 923 196–45–60.

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КОММЕНТАРИИ (10)

с богаткова
17 мар 2020 в 15:28

Не благодаря нгс а благодаря комментаторам нгс. Мы - сила.

Гостья
17 мар 2020 в 15:36

Такая тонкая реклама систем видеонаблюдения.
Ну и как же НГС сама себя то не похвалит???!!!
Ну и естественно возможность троллю с богаткова, напомнить как он на зоне под шконкой служил.

Фото пользователя
17 мар 2020 в 15:28

Когда служил на зоне, там много таких было.