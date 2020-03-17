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Правительство РФ будет следить, чтобы всем хватило гречки и соли

Предприятиям торговли власти предложат льготные кредиты на закупку социально значимой продукции

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Мониторить рынок будут каждый день

Мониторить рынок будут каждый день

Правительство Российской Федерации приняло решение каждый день мониторить рынок и оценивать доступность продуктов, которые входят в список социально значимых. Всего в этом списке 24 пункта, среди них соль, сахар, крупы, черный чай, мясо, рыба, молоко, яйца и другие продукты питания первой необходимости.

— При необходимости будем готовы реализовать дополнительные меры поддержки для обеспечения достаточных запасов социально значимой продукции, в том числе предоставление краткосрочных льготных кредитов на пополнение оборотных средств. Уже также принято решение об обнулении импортных пошлин и расширении практики использования таможней «зелёного коридора» по отдельным видам социально значимых товаров, — сообщили в правительстве.

Кроме того, в правительстве пообещали поддержать региональные бюджеты, туризм и людей, которые попали в карантин. Им оплатят больничный по особым правилам. Ранее власти пообещали, что выплатят премии врачам за риски.

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коронавирусПравительство РФМихаил Мишустинкарантин
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КОММЕНТАРИИ (7)

Площадь Станиславского
17 мар 2020 в 15:07

Да уж, пахнуло стабильностью...

пенсионер
17 мар 2020 в 15:10

Ничего выживем. Мы же неженки из европы. Все переживем и соли не надо. Давно последний без соли доедаю.

Гость
17 мар 2020 в 15:09

Интересные дела- согласно исследованиям,нужно сокращать потребление соли,Особенно людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.Не знали.Да?
У нас наоборот увеличивают.Странно.Да?