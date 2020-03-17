Правительство РФ будет следить, чтобы всем хватило гречки и соли

Правительство Российской Федерации приняло решение каждый день мониторить рынок и оценивать доступность продуктов, которые входят в список социально значимых. Всего в этом списке 24 пункта, среди них соль, сахар, крупы, черный чай, мясо, рыба, молоко, яйца и другие продукты питания первой необходимости.

— При необходимости будем готовы реализовать дополнительные меры поддержки для обеспечения достаточных запасов социально значимой продукции, в том числе предоставление краткосрочных льготных кредитов на пополнение оборотных средств. Уже также принято решение об обнулении импортных пошлин и расширении практики использования таможней «зелёного коридора» по отдельным видам социально значимых товаров, — сообщили в правительстве.

