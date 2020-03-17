Россиянка, пережившая вспышку коронавируса в Китае, дала 6 советов о том, как себя спасти

Коронавирус в Китае в последние дни пошел на спад — новые массовые случаи фиксируются в других странах Фото: Роман Данилкин / 63.RU

Россиянка Мария Бритал живет в Китае. На своей страничке в Facebook она подробно описывает, как страна переживала вспышку коронавируса, и дает советы родине, до которой масштабы пандемии дошли лишь на днях. Почитайте эту колонку.

Как человек, переживший вспышку коронавируса в Китае и до сих пор тут живущий и читающий все новости об этом... Наверное, я созрела для того, чтобы написать тут небольшой пост про то, как пережить коронавирус и мировую истерию по поводу оного. Да, и сразу хочу сказать, что у нас на Хайнане сейчас одно из самых безопасных мест в мире. Вот во всех отношениях. Да и Китай оживает и начинает жить обычной жизнью. (И это при том, что все меры предосторожности до сих пор сохраняются везде).



Вот только сначала притча:

Встретились как-то на дороге Паломник и Чума.

— Куда идёшь? — спросила Чума Паломника.

— В Мекку. А ты, Чума, куда идёшь?

— В Багдад. Хочу забрать 5 тысяч человек, — отвечает Чума.

Разошлись они, а через год встречаются на той же дороге. — А ведь ты меня обманула, — сказал Паломник Чуме. — Ты говорила, что заберёшь 5000 человек, а сама взяла 50 тысяч!

— Нет, — ответила Чума, — я сказала правду. Я была в Багдаде и забрала свои 5 тысяч человек. Остальные от страха умерли.

Так что самая лучшая почва для заболеваний — это Паника и Ваш Страх!

А теперь по порядку. И как Китай справился с этой заразой. Во всем Китае сразу (практически через неделю) был введён режим ЧС. Были закрыты ВСЕ школы, универы, производства, кинотеатры, рестораны, торговые центры, такси, в общем, все массовые места. Работали только продуктовые магазины и аптеки. Транспортное сообщение между городами для населения было прервано. При малейшем подозрении на вирус — в больницу, до окончательного диагноза. Общественный транспорт ходил, но в ограниченном количестве.

Все люди! Да-да, все 1,5 миллиарда человек (за исключением медработников и тех, кто был просто необходим на рабочих местах) были посажены на карантин по домам (и пустые улицы в городах — это не потому, что все вымерли от болезни, все просто сидели дома): выйти из дома мог только один член семьи 1 раз в 2–3 дня в магазин за продуктами. Если ты выходишь из дома, то у тебя человек, отвечающий за этот дом, меряет температуру при выходе из дома и входе обратно и записывает, кто и куда пошёл. В магазинах и любых общественных местах также измеряют температуру. И да! Поразительная для нас, русских, самодисциплина всего Китая. Я была поражена в очередной раз.

Маленькое отклонение: в магазинах все было. Ну... вот честно, положа руку на сердце, в самом начале всей этой эпидемии, может, первую неделю, были перебои с продуктами в магазине, но потом все наладилось. А самое главное, цены вот как были, так и остались. «Под страхом смертной казни». Да ещё и с масками целый месяц была полная жопа. Их просто не было нигде в продаже. Это понятно. Все шло в Ухань. Но! При этом раз в несколько дней маски выдавались всем по нескольку штук в руки.

И за неполный месяц были перепрофилированы и созданы с нуля несколько производств масок и других медицинских вещей. Проблема была решена за пару недель. На улицу и в общественные места можно было выходить только в маске.

Да! Все вот прям в унисон говорят: маски — это все фигня. Они ни от чего не помогают. Типа в масках должны ходить только больные... А типа то, что больной человек должен дома сидеть, а не по улице ходить?! А вот все и не так. Помогают. Да ещё как. И вот миллиард НЕ заболевших в Китае — это прямое подтверждение.

Так что первое: это маска — везде в общественном месте. Перчатки. Плюс очки. Да хоть солнцезащитные. Да-да, именно они. Лучше всего те, что прилегают плотно к лицу. Второе: как нас в детстве учили — мойте руки и лицо после любого посещения улицы. И не лезьте на улице своими руками себе в лицо и глаза!!! Тут в Китае, кстати, в любом месте общественном сейчас стоит флакон с обеззараживающей жидкостью.

Третье: по возможности ограничить любое посещение мест, где много народа. (И да. Вы же помните, если надо идти или ехать туда, где скопление людей, то МАСКА вам в помощь!!!)

Четвёртое: поддерживаем иммунитет. Побольше чеснока, имбиря, лимона и всяких вкусных лекарственных растений. Витамины обязательны, как сказала моя дочь. (Мы вот за месяц чеснока пару кг точно съели. Ну и самогоном домашним запили). Пятое: не дай Бог вы заболели, с признаками вируса (сухой кашель и температура) — никакого самолечения. Сразу звоним доктору. Понятно, что если у вас банальное ОРЗ — сидим дома и лечимся, не подвергая свой организм стрессу дополнительному.

Шестое: вирусу больше всего подвержены пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом. Так что оберегаем своих близких и при возможности пусть они сидят пока дома. Да и не только они. Чем меньше вы будете находиться на людях, тем лучше для вас.

Но самое главное — это не спускать сейчас все на русский авось и наше бесстрашие. Типа и так сойдёт, как говорилось в старом добром мультике. От вашей самодисциплины и, как бы пафосно это ни звучало, гражданской ответственности зависит сейчас очень много. Никакой добрый дяденька в виде государства не придёт вас спасать.



Так что поддерживаем иммунитет, моем руки и лицо, не паникуем и носим маски. И при малейшем подозрении на вирус — звоним врачу. Берегите себя.

Соблюдаете меры предосторожности, чтобы не заразиться коронавирусом?

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