«Заразный» Новосибирск. Больше 100 лет назад город пережил страшнейшую эпидемию — как это было

Коронавирус создает новосибирцам разные проблемы и неудобства. Отменяются праздники, форумы, занятия в вузах. Люди начинают паниковать и закупать продукты впрок. Но нынешняя ситуация для города — цветочки по сравнению с тем, что происходило сто лет назад. Тогда жители массово умирали от оспы, холеры, тифа... Краевед и сотрудник музея Новосибирска Константин Голодяев специально для НГС рассказал, как город переживал эпидемии различных заболеваний и как с ними пыталась бороться власть.
Эпидемии оспы и холеры
Ещё до основания Новосибирска, в начале XIX века, на его территории произошла первая эпидемия.
— Предположительно, это была эпидемия оспы. Согласно данным метрических книг, весной-осенью 1806 года случился резкий рост детской смертности. В списке умерших — известные старожильческие фамилии: Шевелевы, Ощепковы, Быковы, Шмаковы, — рассказывает Константин Голодяев.
Каждые 15–20 лет в Западной Сибири также происходили вспышки холеры.
— С наплывом сюда больших партий переселенцев вспышки стали возникать гораздо чаще. Летом 1892 года в Западной Сибири (в том числе и в Кривощёковской волости) приключилась «поветря» — эпидемия холеры. Безлесный, заболоченный левый берег с малопроточными речками заставлял крестьян пользоваться стоячей водой. В волости было зафиксировано 794 больных. Более половины из них умерли. Особенно тяжело дела обстояли у недавних переселенцев.
Распространению болезни в то время способствовала царившая повсеместно антисанитария.
— Всегдашняя грязь, отсутствие в городе хоть каких-то канализационных стоков привели молодой город к вспышке новой эпидемии, которая разразилась в 1904 году. Тогда на углу улиц Ядринцевской и Логовской (ныне Шамшиных) открылся холерный барак на 20 коек, ставший предтечей ныне знаменитой больницы № 1. Лечение больных велось под наблюдением известного доктора Востокова, — говорит Константин Голодяев.
Проблема с канализацией и туалетами
Отсутствие туалетов и централизованной канализации способствовало распространению бактерий и вирусов.
— Деревянный Ново-Николаевск, конечно же, не мог похвастать туалетами. Уборные находились в дальних углах усадеб, а у тех строений, что приютились на краю оврагов, фекалии автоматически сваливались прямо вниз и после вымывались весенними ручьями, — объясняет Константин Голодяев.
В начале XX века к вспышкам холеры добавились эпидемии брюшного тифа.
— В 1909 году от эпидемии брюшного тифа в городе умерли 67 человек, в следующем — 98, в 1911-м — 164. «Заразный» барак не пустовал. В 1910 году его даже не побоялся специально посетить премьер-министр Российской империи Петр Столыпин, бывший в Ново-Николаевске как раз по делам переселенцев. После чего было принято решение о строительстве нового корпуса «заразной» больницы. К 1912 году новое двухэтажное каменное здание по проекту городского архитектора Фёдора Раммана было построено. Оно сохранилось до сегодняшних дней — Семьи Шамшиных, 40, корпус 1.
Новосибирск — столица сибирского тифа
В 1913 году на город обрушилась и натуральная оспа.
— А тут ещё и Великая война началась. Город наполнился военными, тысячами беженцев. Он был переполнен, а водопровода и канализации так и не было. Вечная эпидемиологическая угроза ещё более обострилась. И не заставила себя ждать. Эпицентром стал лагерь военнопленных. Весной 1915-го курды привезли сыпной тиф. Завалы нечистот на окраинных улицах и безалаберность горожан добавили в августе вспышку холеры. Несмотря на все усилия врачей и властей, страшную эпидемию уже было не остановить. В 1915 году от сыпного тифа в городе умерли 1249 человек, от холеры и дизентерии — 400, — приводит цифры Константин Голодяев.
С 1918 года в городе вновь начались проблемы с тифом.
— К началу декабря им болели уже около 1000 человек. Летом 1919 года город заполнили беженцы. Его население давно превысило 100 000 человек, а жилая площадь не увеличилась. Плюс десятки тысяч военных. Страшной зимой 1919–1920 годов Ново-Николаевск стал столицей сибирского тифа. Обе армии, отступающая Белая и наступающая Красная, несли с собой сыпной тиф. Железная дорога была забита стоящими, замёрзшими эшелонами с умирающими. В городе царствовали сыпной, брюшной и возвратный тиф. Это была страшная история. Практически без боя вошедшая в Ново-Николаевск Красная армия увидела тысячи трупов, которые наполняли улочки и канавы города.
Мобилизация на всеобщую уборку
Для борьбы с эпидемией тифа был создан отдельный Чрезвычайный комитет (Чекатиф).
— Он мобилизовал на всеобщую уборку города белых военнопленных, красноармейцев, гражданское население. Замерзшие горы трупов взрывали, хоронили в глубоких траншеях, сжигали в печах кирпичных заводов. Жесточайшими методами новым властям удалось к таянию снега ликвидировать эпидемиологическую угрозу, а снять вопрос лишь к лету следующего года, — рассказывает эксперт.
По оценкам исследователей, число умерших от тифа на территории города в 1919–1920 годах составило до 60 000 человек.
Отходы текли прямо в Обь
Эпидемия тифа, которая случилась в городе сто лет назад, была одной из самых ужасных.
— И хотя ситуация с постройкой канализации и водопровода затянулась ещё на много лет, власть вынесла урок из той эпидемии. В годы Великой Отечественной войны в Новосибирске, переполненном эвакуированными, чётко работала специальная чрезвычайная противоэпидемическая комиссия, обеспечившая недопущение массовых заболеваний в стесненных условиях и улучшение санитарного состояния города. Но и после войны положение с канализационной очисткой было ужасающим. С каждым годом объём отходов только рос, а очищать их было негде, и стоки жилых кварталов и промышленных предприятий (около 800 тысяч кубических метров в сутки) текли прямехонько в Обь, а весной город буквально плавал в собственных отходах, — рассказывает Константин Голодяев.
Строительство главного канализационного коллектора в Новосибирске закончили только в 1980 году, тогда же и запустили очистные сооружения.
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