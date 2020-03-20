«Заразный» Новосибирск. Больше 100 лет назад город пережил страшнейшую эпидемию — как это было

Ещё до основания Новосибирска, в начале XIX века, на его территории произошла первая эпидемия.

— Предположительно, это была эпидемия оспы. Согласно данным метрических книг, весной-осенью 1806 года случился резкий рост детской смертности. В списке умерших — известные старожильческие фамилии: Шевелевы, Ощепковы, Быковы, Шмаковы, — рассказывает Константин Голодяев.

Каждые 15–20 лет в Западной Сибири также происходили вспышки холеры.

— С наплывом сюда больших партий переселенцев вспышки стали возникать гораздо чаще. Летом 1892 года в Западной Сибири (в том числе и в Кривощёковской волости) приключилась «поветря» — эпидемия холеры. Безлесный, заболоченный левый берег с малопроточными речками заставлял крестьян пользоваться стоячей водой. В волости было зафиксировано 794 больных. Более половины из них умерли. Особенно тяжело дела обстояли у недавних переселенцев.

Распространению болезни в то время способствовала царившая повсеместно антисанитария.

— Всегдашняя грязь, отсутствие в городе хоть каких-то канализационных стоков привели молодой город к вспышке новой эпидемии, которая разразилась в 1904 году. Тогда на углу улиц Ядринцевской и Логовской (ныне Шамшиных) открылся холерный барак на 20 коек, ставший предтечей ныне знаменитой больницы № 1. Лечение больных велось под наблюдением известного доктора Востокова, — говорит Константин Голодяев.