«Вектор» сделал 13 прототипов вакцины от коронавируса и начинает тестирование на животных

Так выглядят два тест-набора, которые позволяют диагностировать коронавирус

Новосибирский «Вектор» начал тестировать прототипы вакцины от коронавируса на лабораторных животных.

Об этом сообщил Ильназ Иматдинов, заведующий лабораторией Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» в программе «Вести. Новосибирск».



— Мы уже сейчас приступаем к тестированию на лабораторных животных с целью оценки их эффективности и безопасности. По срокам: уже в июне мы планируем представить те самые один или два варианта, которые покажут наилучшие результаты.



Ранее заместитель генерального директора по научной работе центра «Вектор» Роспотребнадзора Елена Гаврилова говорила, что вакцина является самым главным профилактическим препаратом при любом распространении инфекции, поэтому мировое сообщество сразу же начало разработку в нескольких направлениях — это и рекомбинантные вакцины, вакцины на основе вирусных векторов, ДНК, РНК-генома.