«Вектор» сделал 13 прототипов вакцины от коронавируса и начинает тестирование на животных

Новосибирский «Вектор» начал тестировать прототипы вакцины от коронавируса на лабораторных животных.
Об этом сообщил Ильназ Иматдинов, заведующий лабораторией Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» в программе «Вести. Новосибирск».
— Мы уже сейчас приступаем к тестированию на лабораторных животных с целью оценки их эффективности и безопасности. По срокам: уже в июне мы планируем представить те самые один или два варианта, которые покажут наилучшие результаты.
Ранее заместитель генерального директора по научной работе центра «Вектор» Роспотребнадзора Елена Гаврилова говорила, что вакцина является самым главным профилактическим препаратом при любом распространении инфекции, поэтому мировое сообщество сразу же начало разработку в нескольких направлениях — это и рекомбинантные вакцины, вакцины на основе вирусных векторов, ДНК, РНК-генома.
Вчера НГС сделал интерактивную карту мира, на которой отмечены страны, в которые нельзя теперь улететь из Новосибирска. Больше новостей по теме — здесь.
Даже если изобретут вакцину, то я не позволю ее применять мне и моему ребеночку.
В вакцинах содержатся всякие вредные вещества и отдаленные последствия никто не изучал.
Кстати, почему когда я требую выдать документ на 100% гарантирующий отсутствие последствий при вакцинации ребеночка моего мне отказывают?