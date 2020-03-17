Мэрия: в Новосибирске до 20% школьников болеет простудой — всех отправят на долгие каникулы

Сейчас в Новосибирске ОРВИ болеют от 10 до 20% школьников. Об этом сегодня, 17 марта, на брифинге с журналистами заявил начальник Департамента образования мэрии города Новосибирска Рамиль Ахметгареев.



— На сегодняшний день абсолютных цифр нет, но исходя из того, что 186 тысяч детей в общеобразовательных учреждениях, 87 тысяч — дошкольники, я думаю, что в процентном соотношении мы снижаемся. И эта цифра составляет 10–20%. При угрожающей ситуации нам и безопасности, когда мы будем закрывать отдельные классы и отдельные школы, — это 20%, — сообщил Ахметгареев.