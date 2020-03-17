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Здоровье

Мэрия: в Новосибирске до 20% школьников болеет простудой — всех отправят на долгие каникулы

В департаменте образования сообщили, что если количество заболевших превысит 20%, школы закроют на карантин

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Из-за распространения коронавируса школьников решили отправить на каникулы раньше

Из-за распространения коронавируса школьников решили отправить на каникулы раньше

Сейчас в Новосибирске ОРВИ болеют от 10 до 20% школьников. Об этом сегодня, 17 марта, на брифинге с журналистами заявил начальник Департамента образования мэрии города Новосибирска Рамиль Ахметгареев.

— На сегодняшний день абсолютных цифр нет, но исходя из того, что 186 тысяч детей в общеобразовательных учреждениях, 87 тысяч — дошкольники, я думаю, что в процентном соотношении мы снижаемся. И эта цифра составляет 10–20%. При угрожающей ситуации нам и безопасности, когда мы будем закрывать отдельные классы и отдельные школы, — это 20%, — сообщил Ахметгареев.

На брифинге также добавили, что с завтрашнего дня и до 1 апреля новосибирские школьники уходят на каникулы.

— Вчера получили для использования в дальнейшей работе как распоряжение губернатора Новосибирской области, который регламентирует вопросы, связанные с мероприятием по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции, также приказ нашего министерства <...> В Департаменте образования Новосибирска подготовлен соответствующий документ, который определяет порядок работы общеобразовательных организаций на ближайшее время. В соответствии с приказом департамента образования с 18 марта текущего года по 1 апреля в общеобразовательных учреждениях Новосибирска объявлены каникулы, — рассказал Ахметгареев.

Накануне по родительским чатам в мессенджерах стала ходит рассылка о том, что в некоторых новосибирских школах есть дети, больные коронавирусом. О том, правда это или нет, мы писали здесь.

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Грипп и ОРВИ
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КОММЕНТАРИИ (9)

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17 мар 2020 в 14:09

Разумный ребёнок и дома знаний наберётся. Ничего страшного. Карантин в виде длительных каникул крайне необходим.

Уверена, что теперь в ТЦ эти школьники будут тусоваться с утра до позднего вечера. Предлагаю штрафовать родителей, чьи дети будут выловлены в ТЦ во время школьных каникул. Карантин-значит карантин.

Гость
17 мар 2020 в 13:53

Главное,чтобы аттестат выдали.Без среднего образования даже в частном охранное предприятие не устроится на работу.

17 мар 2020 в 13:55

Ну с понедельника и так каникулы были бы.
Хватит раздувать панику, просто достали им по всем сми.