Мэрия: в Новосибирске до 20% школьников болеет простудой — всех отправят на долгие каникулы

Сейчас в Новосибирске ОРВИ болеют от 10 до 20% школьников. Об этом сегодня, 17 марта, на брифинге с журналистами заявил начальник Департамента образования мэрии города Новосибирска Рамиль Ахметгареев.
— На сегодняшний день абсолютных цифр нет, но исходя из того, что 186 тысяч детей в общеобразовательных учреждениях, 87 тысяч — дошкольники, я думаю, что в процентном соотношении мы снижаемся. И эта цифра составляет 10–20%. При угрожающей ситуации нам и безопасности, когда мы будем закрывать отдельные классы и отдельные школы, — это 20%, — сообщил Ахметгареев.
На брифинге также добавили, что с завтрашнего дня и до 1 апреля новосибирские школьники уходят на каникулы.
— Вчера получили для использования в дальнейшей работе как распоряжение губернатора Новосибирской области, который регламентирует вопросы, связанные с мероприятием по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции, также приказ нашего министерства <...> В Департаменте образования Новосибирска подготовлен соответствующий документ, который определяет порядок работы общеобразовательных организаций на ближайшее время. В соответствии с приказом департамента образования с 18 марта текущего года по 1 апреля в общеобразовательных учреждениях Новосибирска объявлены каникулы, — рассказал Ахметгареев.
Накануне по родительским чатам в мессенджерах стала ходит рассылка о том, что в некоторых новосибирских школах есть дети, больные коронавирусом. О том, правда это или нет, мы писали здесь.
Разумный ребёнок и дома знаний наберётся. Ничего страшного. Карантин в виде длительных каникул крайне необходим.
Уверена, что теперь в ТЦ эти школьники будут тусоваться с утра до позднего вечера. Предлагаю штрафовать родителей, чьи дети будут выловлены в ТЦ во время школьных каникул. Карантин-значит карантин.