WhatsApp и соцсети заполонили сообщения о новосибирцах, заболевших коронавирусом — что говорят в минздраве

Родители пугают друг друга в чатах, что в Новосибирске есть заболевшие дети Фото: Дмитрий Емельянов

В новосибирских чатах WhatsApp и соцсетях рассылаются сообщения о заразившихся коронавирусом детях и взрослых. В Минздраве НСО опровергают эту информацию. Рассказываем, какими фейками пугают друг друга горожане. Будьте осторожны и не поддавайтесь общей панике.

Первое сообщение о ребёнке из Академгородка появилось накануне вечером, 16 марта. Текст следующий: «В школе "Горностай" учатся дети, которые летели в одном самолете с заразившимися в Кемерово. Информация от лаборанта, бравшего у детей анализ — коронавирус подтвердился. Быть может, директор школы скажет правду? Но, надеюсь, это всё слухи».

Директор школы «Горностай» Ирина Путинцева рассказала корреспонденту НГС, что у неё нет информации о том, что у кого-то из учеников был выявлен коронавирус. Второе сообщение о заражении ребёнка появилось этим утром, 17 марта. «Сегодня утром подтверждён диагноз "коронавирус" у ребёнка 13-й гимназии, Краснообск. Школы закрывают предварительно до 1-го апреля», — говорится в сообщении. В течение недели в соцсетях и чатах появлялась разная информация о заражении людей, в том числе и в НИИТО.

Также сейчас новосибирцы пересылают друг другу аудиосообщение на 12 минут, где мужчина предупреждает о том, что в ближайшее время всю страну ждёт жесткий карантин и нужно закупаться продуктами.

— Готовьтесь минимум к двухнедельному карантину. Вообще на домашке абсолютно. Купите продукты на парочку недель, чтобы из дома даже не выходить. На следующей неделе закроют всё железнодорожное сообщение, авиаперелёты внутренние, закроют метро, школы, детские сады, торговые центры и отменят, естественно, вообще все мероприятия, — предупреждает мужчина в аудиосообщении, ссылаясь на информацию от знакомого из Министерства здравоохранения России.