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Регион богатеев. В НСО насчитали четырех миллиардеров и 68 тысяч миллионеров - где они живут

Миллионеров в регионе прибавилось, а вот число миллиардеров не изменилось

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Число миллионеров в Новосибирской области продолжает расти — в среднем, на 20%

Число миллионеров в Новосибирской области продолжает расти — в среднем, на 20%

В Новосибирской области подвели итоги декларационной кампании 2018 года — оказалось, что на территории региона проживает более 70 тысяч человек, задекларировавших годовой доход на сумму более 1 миллиона рублей.

Об этом рассказали в Управлении Федеральной налоговой службы по Новосибирской области на запрос корреспондента НГС.

Какие доходы у самых богатых новосибирцев

В сравнении с 2017 годом, число новосибирских миллионеров выросло минимум на 20%, а вот число миллиардеров осталось неизменным — всего в регионе их насчитывается четверо.

Доходы от 1 до 10 миллионов рублей в своих декларациях отразили 68 952 человека (в 2017 году их было 57 351), а от 10 до 100 миллионов рублей — 1386 человек (годом ранее их было чуть больше тысячи человек).

Внушительные суммы доходов от 100 миллионов до 1 миллиарда задекларировал 121 человек. В управлении пояснили, что это на 22% больше, чем в 2017 году — тогда о таких доходах отчитались 99 человек. При этом декларации через налоговых агентов (работодателей) подал 41 новосибирец, а вот самостоятельно свои доходы задекларировали 80 человек.

Четверо миллиардеров Новосибирской области подали декларации самостоятельно, по форме 3-НДФЛ.

Где больше всего миллионеров

Местом концентрации миллионеров и миллиардеров, согласно статистике налоговой службы, можно по праву считать Центральный район.

В частности, с годовым доходом от 10 до 100 миллионов рублей в центре проживают 264 человека, а с доходом от 100 миллионов до 1 миллиарда рублей — 28 человек.

В области таким местом можно назвать Новосибирский район: там проживают 264 человека с доходом от 10 до 100 миллионов рублей и 28 человек с доходом от 100 миллионов до 1 миллиарда рублей.

В начале года НГС публиковал фотографии самых дорогих квартир в Новосибирске, выставленных на продажу.

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КОММЕНТАРИИ (8)

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17 мар 2020 в 11:58

Ваха ты в списке?
Или все заварку за нимя подбираешь?

17 мар 2020 в 12:02

Мишустин призвал бизнес на борьбу с короновирусом, и в этом я его поддерживаю. Ведь если люди заболеют или еще чего хуже то кому бизнес будет предлагать свои товары и услуги? Вчера слышал как во Франции вроде парфюмерная компания стала выпускать антисептики на основе спирта и бесплатно раздавать их гражданам, вот это поступок!

Вовчик1955
17 мар 2020 в 12:00

Свои 15 тысяч рублей не буду декларировать