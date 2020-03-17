Онлайн-кинотеатры открыли бесплатные подписки, «БИ-2» заявили концерт в интернете: чем заняться на карантине

В то время как массовые мероприятия отменяются и не рекомендуются походы в кино или ещё куда-то, онлайн-кинотеатры раздают доступ к своим фильмам Фото: Александр Ощепков

Онлайн-кинотеатры, образовательные сервисы и другие организации по всему миру раздают бесплатные промокоды или подписки за 1 рубль для тех, кто сидит дома на карантине из-за быстро распространяющегося коронавируса. А группа «БИ-2», отложив концерты, пообещала провести бесплатный и онлайн. Рассказываем, чем можно заняться бесплатно дома на карантине. Смотрим фильмы Одним из первых так сделал PornHub, который ввёл бесплатный доступ к премиум-подписке для жителей Италии, которые сидят дома на карантине.

«Из-за распространения коронавируса нам всё чаще рекомендуют оставаться дома. Отменяются концерты и авиаперелеты, переносятся фестивали. Из-за карантина после поездок за рубеж многие вынуждены отменять и личные планы. Чтобы поддержать тех, кому пришлось подстроиться под обстоятельства, мы создали бота. Если вы вынуждены остаться дома, напишите нам сообщение в сообщество OkkoBro и расскажите, что случилось. Бот поддержит вас добрым словом и подарит промокод на 14 дней подписки "Оптимум", чтобы скрасить ожидание за просмотром хорошего фильма или любимого сериала», — опубликовал в своих соцсетях онлайн-кинотеатр Okko.

Так выглядит переписка с ботом Okko Фото: vk.com

При этом новые пользователи всё равно должны заплатить за подписку «Премиум» — 1 рубль за две недели. Также со вчерашнего дня онлайн-кинотеатр ivi тоже сделал месяц подписки за 1 рубль. «Кинопоиск» предлагает промокод для 45 дней бесплатного пользования его подпиской, бонусом идёт «Яндекс.Плюс» в Instagram, а вчера на своём сайте он объявил, что открывает бесплатный доступ всем до конца апреля:

«По промокоду POKAVSEDOMA доступно более 7 тысяч фильмов, сериалов и мультфильмов. А еще вы сможете пользоваться всеми возможностями подписки "Яндекс.Плюс" — это "Яндекс.Музыка" без ограничений, скидки в "Яндекс.Такси" и другие преимущества». Похожий промокод предлагает и сервис More.tv — SIDIMDOMA.

Такая реклама появилась в историях Instagram Фото: скриншот из Instagram

А одним из первых онлайн-кинотеатров был Premier, который открыл бесплатный доступ 15 марта.

Изучаем новое Многие сервисы открывают доступ к образовательным курсам: например, GeekBrains делает открытой часть курсов для зарегистрированных пользователей, а платформа для онлайн-образования Coursera — для партнёрских вузов.

GeekBrains предлагает сначала зарегистрироваться и ответить на вопросы Фото: geekbrains.typeform.com

Российская образовательная платформа Учи.ру тоже предоставила бесплатный доступ ко всем ресурсам для школ и учителей. Там опубликованы и рекомендации о том, как организовать дистанционное обучение.



Читаем В рассылке для зарегистрированных пользователей Vogue Italia от издательства Condé Nast тоже говорится о подарке для читателей — цифровые копии журнала, которые можно увидеть в приложении после ввода промокода.

Такая рассылка пришла зарегистрированным пользователям Фото: скриншот e-mail

Слушаем К переходу в онлайн присоединились и музыканты — группа «Би-2» решила устроить онлайн-концерт для всего мира 20 марта.