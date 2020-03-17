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Онлайн-кинотеатры открыли бесплатные подписки, «БИ-2» заявили концерт в интернете: чем заняться на карантине

Первым открыть бесплатные подписки догадался итальянский PornHub

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В то время как массовые мероприятия отменяются и не рекомендуются походы в кино или ещё куда-то, онлайн-кинотеатры раздают доступ к своим фильмам

В то время как массовые мероприятия отменяются и не рекомендуются походы в кино или ещё куда-то, онлайн-кинотеатры раздают доступ к своим фильмам

Онлайн-кинотеатры, образовательные сервисы и другие организации по всему миру раздают бесплатные промокоды или подписки за 1 рубль для тех, кто сидит дома на карантине из-за быстро распространяющегося коронавируса. А группа «БИ-2», отложив концерты, пообещала провести бесплатный и онлайн.

Рассказываем, чем можно заняться бесплатно дома на карантине.

Смотрим фильмы

Одним из первых так сделал PornHub, который ввёл бесплатный доступ к премиум-подписке для жителей Италии, которые сидят дома на карантине.

«Из-за распространения коронавируса нам всё чаще рекомендуют оставаться дома. Отменяются концерты и авиаперелеты, переносятся фестивали. Из-за карантина после поездок за рубеж многие вынуждены отменять и личные планы. Чтобы поддержать тех, кому пришлось подстроиться под обстоятельства, мы создали бота. Если вы вынуждены остаться дома, напишите нам сообщение в сообщество OkkoBro и расскажите, что случилось. Бот поддержит вас добрым словом и подарит промокод на 14 дней подписки "Оптимум", чтобы скрасить ожидание за просмотром хорошего фильма или любимого сериала», — опубликовал в своих соцсетях онлайн-кинотеатр Okko.

Так выглядит переписка с ботом&nbsp;Okko

Так выглядит переписка с ботом Okko

При этом новые пользователи всё равно должны заплатить за подписку «Премиум» — 1 рубль за две недели. Также со вчерашнего дня онлайн-кинотеатр ivi тоже сделал месяц подписки за 1 рубль.

«Кинопоиск» предлагает промокод для 45 дней бесплатного пользования его подпиской, бонусом идёт «Яндекс.Плюс» в Instagram, а вчера на своём сайте он объявил, что открывает бесплатный доступ всем до конца апреля:

«По промокоду POKAVSEDOMA доступно более 7 тысяч фильмов, сериалов и мультфильмов. А еще вы сможете пользоваться всеми возможностями подписки "Яндекс.Плюс" — это "Яндекс.Музыка" без ограничений, скидки в "Яндекс.Такси" и другие преимущества».

Похожий промокод предлагает и сервис More.tv — SIDIMDOMA.

Такая реклама появилась в историях&nbsp;Instagram

Такая реклама появилась в историях Instagram

А одним из первых онлайн-кинотеатров был Premier, который открыл бесплатный доступ 15 марта.

Изучаем новое

Многие сервисы открывают доступ к образовательным курсам: например, GeekBrains делает открытой часть курсов для зарегистрированных пользователей, а платформа для онлайн-образования Coursera — для партнёрских вузов.

GeekBrains предлагает сначала зарегистрироваться и ответить на вопросы

GeekBrains предлагает сначала зарегистрироваться и ответить на вопросы

Российская образовательная платформа Учи.ру тоже предоставила бесплатный доступ ко всем ресурсам для школ и учителей. Там опубликованы и рекомендации о том, как организовать дистанционное обучение.

Читаем

В рассылке для зарегистрированных пользователей Vogue Italia от издательства Condé Nast тоже говорится о подарке для читателей — цифровые копии журнала, которые можно увидеть в приложении после ввода промокода.

Такая рассылка пришла зарегистрированным пользователям&nbsp;

Такая рассылка пришла зарегистрированным пользователям 

Слушаем

К переходу в онлайн присоединились и музыканты — группа «Би-2» решила устроить онлайн-концерт для всего мира 20 марта.

НГС в режиме онлайн ведёт хронику коронавируса — следите за новостями.

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КОММЕНТАРИИ (4)

1212
17 мар 2020 в 16:04

не ловитесь на эту удочку!
я пыталась воспользоваться, все кинотеатры требуют регистрацию, ivi просит 1 рубль , а остальные требуют инфу о банковской карте!!!!!!!!!!! чтобы по истечению 30 дней начать снимать с вас деньги за регистрацию!!!!!
Будьте внимательны!
Это своеобразный развод.

Фото пользователя
17 мар 2020 в 16:03

Кремль готов всю страну закрыть на карантин, лишь бы 22 апреля не пришли голосовать против "вечности" солнцеликого.

Гостья
17 мар 2020 в 15:51

Сексом.