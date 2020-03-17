Молодой новосибирец украл с карты матери миллион рублей и купил на него три машины

Мужчина списал деньги с карты матери и купил на них три иномарки-седана

В Новосибирске полицейские задержали новосибирца, которого подозревают в краже 1 миллиона рублей — мужчина списал деньги с карты матери и купил на них три иномарки-седана.

Женщина написала заявление в полицию о пропаже средств 13 марта.



— В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого в преступлении. Им оказался 23-летний сын потерпевшей, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу. Выяснилось, что молодой человек, воспользовавшись данными банковской карты матери, установил себе на телефон приложение банка, а затем перечислил деньги на карту знакомого. Обналичив денежные средства, злоумышленник приобрел на них три автомобиля, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.