Молодой новосибирец украл с карты матери миллион рублей и купил на него три машины

В Новосибирске полицейские задержали новосибирца, которого подозревают в краже 1 миллиона рублей — мужчина списал деньги с карты матери и купил на них три иномарки-седана.
Женщина написала заявление в полицию о пропаже средств 13 марта.
— В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого в преступлении. Им оказался 23-летний сын потерпевшей, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу. Выяснилось, что молодой человек, воспользовавшись данными банковской карты матери, установил себе на телефон приложение банка, а затем перечислил деньги на карту знакомого. Обналичив денежные средства, злоумышленник приобрел на них три автомобиля, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Среди машин были Toyota Mark II и Nissan Skyline.
Полиция задержала подозреваемого и изъяла машины. Мужчину отправили в СИЗО. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 «Кража».
В июле прошлого года многодетная 26-летняя жительница Новосибирска оказалась в суде после того, как банкомат выдал ей в пять раз больше денег.
Молодец! Чувствуется жилка будущего олигарха!