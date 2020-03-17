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Криминал

Молодой новосибирец украл с карты матери миллион рублей и купил на него три машины

Мужчину задержали полицейские и отправили в СИЗО

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Мужчина списал деньги с карты матери и купил на них три иномарки-седана

Мужчина списал деньги с карты матери и купил на них три иномарки-седана

В Новосибирске полицейские задержали новосибирца, которого подозревают в краже 1 миллиона рублей — мужчина списал деньги с карты матери и купил на них три иномарки-седана.

Женщина написала заявление в полицию о пропаже средств 13 марта.

— В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого в преступлении. Им оказался 23-летний сын потерпевшей, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу. Выяснилось, что молодой человек, воспользовавшись данными банковской карты матери, установил себе на телефон приложение банка, а затем перечислил деньги на карту знакомого. Обналичив денежные средства, злоумышленник приобрел на них три автомобиля, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Среди машин были Toyota Mark II и Nissan Skyline.

Полиция задержала подозреваемого и изъяла машины. Мужчину отправили в СИЗО. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 «Кража».

В июле прошлого года многодетная 26-летняя жительница Новосибирска оказалась в суде после того, как банкомат выдал ей в пять раз больше денег.

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кража
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КОММЕНТАРИИ (4)

Гость
17 мар 2020 в 10:40

Молодец! Чувствуется жилка будущего олигарха!

Фото пользователя
17 мар 2020 в 10:42

вот урод...

17 мар 2020 в 10:42

была надежда что купил три "логана" и сдал в аренду под такси - но увы.