Прятался в Европе: следователи задержали подозреваемого в убийстве председателя ЖСК «Залесский»

— Предварительно установлено, что между мужчинами был длительный конфликт из-за невозврата денежного долга со стороны потерпевшего, — пояснили в пресс-службе СК России по НСО.

11 марта в Новосибирске следователи задержали по подозрению в убийстве председателя ЖСК «Залесский» 53-летнего бизнесмена — сейчас он находится под стражей.

— После совершения преступления мужчина скрылся на территории одной из стран Европы, где у него имеется вид на жительство. Однако в марте он вернулся в Новосибирск, где 11 числа был задержан сотрудниками полиции при поддержке бойцов СОБР Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по НСО.



Погибший известен тем, что защищал интересы дольщиков. НГС уже писал подробно о конфликтах председателя ЖСК и про займы, которые выдавал Олег Арчибасов.

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Недавно в СИЗО отправили новосибирца, взявшего в заложники в магазине на улице Фадеева — потерпевшая просила привлечь мужа к уголовной ответственности, так как он ей неоднократно угрожал.