Прятался в Европе: следователи задержали подозреваемого в убийстве председателя ЖСК «Залесский»

11 марта в Новосибирске следователи задержали по подозрению в убийстве председателя ЖСК «Залесский» 53-летнего бизнесмена — сейчас он находится под стражей.
— Предварительно установлено, что между мужчинами был длительный конфликт из-за невозврата денежного долга со стороны потерпевшего, — пояснили в пресс-службе СК России по НСО.
В отношении задержанного бизнесмена возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство).
Олега Арчибасова убили утром 27 января в центре Новосибирска тремя выстрелами из пистолета.
— После совершения преступления мужчина скрылся на территории одной из стран Европы, где у него имеется вид на жительство. Однако в марте он вернулся в Новосибирск, где 11 числа был задержан сотрудниками полиции при поддержке бойцов СОБР Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по НСО.
Погибший известен тем, что защищал интересы дольщиков. НГС уже писал подробно о конфликтах председателя ЖСК и про займы, которые выдавал Олег Арчибасов.
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Вы чё специально в каждом материале ошибки делаете, или корректоров сократили, а "журналисты" не грамотные - "денежного долго"…это что? Что долго?