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Срочно Пойман возможный убийца главы ЖСК «Залесский»
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Криминал

Прятался в Европе: следователи задержали подозреваемого в убийстве председателя ЖСК «Залесский»

По версии следствия, Олега Арчибасова застрелили из-за долгов

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Олега Арчибасова застрелили неподалеку от его дома и офиса

Олега Арчибасова застрелили неподалеку от его дома и офиса

11 марта в Новосибирске следователи задержали по подозрению в убийстве председателя ЖСК «Залесский» 53-летнего бизнесмена — сейчас он находится под стражей.

— Предварительно установлено, что между мужчинами был длительный конфликт из-за невозврата денежного долга со стороны потерпевшего, — пояснили в пресс-службе СК России по НСО.

В отношении задержанного бизнесмена возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство).

Олега Арчибасова убили утром 27 января в центре Новосибирска тремя выстрелами из пистолета.

— После совершения преступления мужчина скрылся на территории одной из стран Европы, где у него имеется вид на жительство. Однако в марте он вернулся в Новосибирск, где 11 числа был задержан сотрудниками полиции при поддержке бойцов СОБР Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

Погибший известен тем, что защищал интересы дольщиков. НГС уже писал подробно о конфликтах председателя ЖСК и про займы, которые выдавал Олег Арчибасов.

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Недавно в СИЗО отправили новосибирца, взявшего в заложники в магазине на улице Фадеева — потерпевшая просила привлечь мужа к уголовной ответственности, так как он ей неоднократно угрожал.

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убийствоОлег Арчибасов
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КОММЕНТАРИИ (10)

Гость
17 мар 2020 в 10:28

Вы чё специально в каждом материале ошибки делаете, или корректоров сократили, а "журналисты" не грамотные - "денежного долго"…это что? Что долго?

Фото пользователя
17 мар 2020 в 10:27

От того что убил, долг быстрее отдаст?
Мозгов у людей 0. Через суд надо долги взыскивать.

С. Хол
17 мар 2020 в 10:26

Какие-то нервные мафиози. Обычно с родственников должника начинают или с лошадей.