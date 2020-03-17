Власти рассказали, что нужно для строительства метро до Ключ-Камышенского плато

Мэрия Новосибирска рассказала, что потребуется для строительства Первомайской линии метро.

— В случае принятия решения о строительстве Первомайской линии метрополитена необходимо строительство Ключ-Камышенского метродепо для обслуживания линии. В проекте Генерального плана предложена территория возможного размещения метродепо после 2030 года, — рассказали НГС в департамене строительства и архитектуры мэрии.



Участок под Ключ-Камышенское электродепо пока не зарезервировали.

