Власти рассказали, что нужно для строительства метро до Ключ-Камышенского плато

Мэрия Новосибирска рассказала, что потребуется для строительства Первомайской линии метро.
— В случае принятия решения о строительстве Первомайской линии метрополитена необходимо строительство Ключ-Камышенского метродепо для обслуживания линии. В проекте Генерального плана предложена территория возможного размещения метродепо после 2030 года, — рассказали НГС в департамене строительства и архитектуры мэрии.
Участок под Ключ-Камышенское электродепо пока не зарезервировали.
До 2030 года в городе планируют построить Волочаевское метродепо, оно будет находиться на пересечении Гусинобродского шоссе и улицы Волочаевской. Проект этого электродепо, а также станций «Молодёжная» и «Гусинобродская» уже прошёл экспертизу.
— Ельцовское депо обслуживает Ленинскую линию метрополитена. Волочаевское депо будет обслуживать Дзержинскую линию, Ключ-Камышенское будет обслуживать Первомайскую (в редакции Генерального плана Правобережная) линию. Депо на ул. Петухова будет обслуживать Кировскую линию метрополитена (в редакции Генерального плана Левобережный сегмент Дзержинской линии), — объяснили в мэрии.
По существующим нормам, каждую линию метрополитена должно обслуживать отдельное электродепо.
— Из-за ограниченных возможностей городского и областного бюджетов полномасштабные проектно-изыскательные работы и строительство объектов Новосибирского метрополитена, включая перечисленные метродепо, возможно осуществить только после возобновления государственной поддержки отрасли «метростроение» из федерального бюджета, — рассказали в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.
Ранее НГС писал о том, что мэрия запланировала строительство нового электродепо на улице Петухова в Кировском районе, этот проект реализуют не раньше 2050 года.
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