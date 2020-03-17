На Ипподромской магистрали седан опрокинулся на бок и почти заблокировал дорогу

В Новосибирске на Ипподромской магистрали на боку оказался автомобиль, который перегородил почти всю дорогу.
— Водитель 1998 года рождения двигался на автомобиле «Тойота Платс» со стороны Кропоткина в сторону улицы Народной по Ипподромской магистрали. В пути следования, по словам водителя, его подрезали и, он не справился с управлением. В результате произошло опрокидывание, — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.
По предварительной информации у водителя «Тойоты» сотрясение головного мозга.
Сейчас из-за ДТП на дороге образовалась пробка.
Ну подрезали, и что? Водители какие-то нервные пошли - чуть что, сразу рулём крутят. Да так, что переворачиваются.