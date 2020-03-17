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На Ипподромской магистрали седан опрокинулся на бок и почти заблокировал дорогу

По словам водителя, его подрезали, и он не справился с управлением

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Седан заблокировал две полосы

Седан заблокировал две полосы

В Новосибирске на Ипподромской магистрали на боку оказался автомобиль, который перегородил почти всю дорогу.

— Водитель 1998 года рождения двигался на автомобиле «Тойота Платс» со стороны Кропоткина в сторону улицы Народной по Ипподромской магистрали. В пути следования, по словам водителя, его подрезали и, он не справился с управлением. В результате произошло опрокидывание, — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

По предварительной информации у водителя «Тойоты» сотрясение головного мозга.

Сейчас из-за ДТП на дороге образовалась пробка.

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ДТПавтомобиль перевернулся
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КОММЕНТАРИИ (2)

17 мар 2020 в 09:33

Ну подрезали, и что? Водители какие-то нервные пошли - чуть что, сразу рулём крутят. Да так, что переворачиваются.