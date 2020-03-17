На Ипподромской магистрали седан опрокинулся на бок и почти заблокировал дорогу

В Новосибирске на Ипподромской магистрали на боку оказался автомобиль, который перегородил почти всю дорогу.



— Водитель 1998 года рождения двигался на автомобиле «Тойота Платс» со стороны Кропоткина в сторону улицы Народной по Ипподромской магистрали. В пути следования, по словам водителя, его подрезали и, он не справился с управлением. В результате произошло опрокидывание, — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

По предварительной информации у водителя «Тойоты» сотрясение головного мозга.