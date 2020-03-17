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КХЛ остановила розыгрыш Кубка Гагарина

ХК «Сибирь» на данный момент временно приостановил продажу билетов

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КХЛ обещает в ближайшее время сообщить новые даты и формат розыгрыша&nbsp;

КХЛ обещает в ближайшее время сообщить новые даты и формат розыгрыша 

Континентальная хоккейная лига приостановила розыгрыш Кубка Гагарина — пока речь идёт только о временной мере. Из соревнования вчера официально выбыл ХК «Барыс» из-за угрозы распространения коронавируса.

— Континентальная хоккейная лига приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Гагарина сроком на одну неделю для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов, — говорится в сообщении.

КХЛ обещает в ближайшее время сообщить новые даты и формат розыгрыша также у себя на официальном сайте.

ХК «Сибирь» после сообщения временно приостановил продажу билетов.

Купить билет на сайте сейчас невозможно

Купить билет на сайте сейчас невозможно

Вчера стало известно, что матчи плей-офф, которые должны были пройти в Нур-Султане, между местным ХК «Барыс» и новосибирским ХК «Сибирь» отменили из-за угрозы распространения коронавируса.

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КОММЕНТАРИИ (6)

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17 мар 2020 в 09:10

Плевать на это на фоне маразма творящегося

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17 мар 2020 в 09:14

Даже у нас, за океаном, НХЛ давно приостановлена.

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17 мар 2020 в 09:19

Ахаха... Болельщики позорной Сибири вам весело в селе... Я вас не слышу... Вам весело в селе...