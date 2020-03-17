КХЛ остановила розыгрыш Кубка Гагарина

КХЛ обещает в ближайшее время сообщить новые даты и формат розыгрыша

Континентальная хоккейная лига приостановила розыгрыш Кубка Гагарина — пока речь идёт только о временной мере. Из соревнования вчера официально выбыл ХК «Барыс» из-за угрозы распространения коронавируса.

— Континентальная хоккейная лига приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Гагарина сроком на одну неделю для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов, — говорится в сообщении.

КХЛ обещает в ближайшее время сообщить новые даты и формат розыгрыша также у себя на официальном сайте.