КХЛ остановила розыгрыш Кубка Гагарина

Континентальная хоккейная лига приостановила розыгрыш Кубка Гагарина — пока речь идёт только о временной мере. Из соревнования вчера официально выбыл ХК «Барыс» из-за угрозы распространения коронавируса.
— Континентальная хоккейная лига приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Гагарина сроком на одну неделю для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов, — говорится в сообщении.
КХЛ обещает в ближайшее время сообщить новые даты и формат розыгрыша также у себя на официальном сайте.
ХК «Сибирь» после сообщения временно приостановил продажу билетов.
Вчера стало известно, что матчи плей-офф, которые должны были пройти в Нур-Султане, между местным ХК «Барыс» и новосибирским ХК «Сибирь» отменили из-за угрозы распространения коронавируса.
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