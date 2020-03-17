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Новосибирские спасатели достали застрявшую в заборе лошадь

Животное вызволяли около 10 минут

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Лошадь не пострадала и чувствует себя сейчас хорошо

Лошадь не пострадала и чувствует себя сейчас хорошо

В Новосибирске вчера днём помощь спасателей понадобилась лошади — животное застряло в прутьях забора в конном клубе в Советском районе.

Вызов поступил в 15:39, сообщают в группе «Спасатели МАСС» в Новосибирске. Спасательная операция заняла около 10 минут.

— Животное в порядке, с ним всё хорошо. Сложно сказать, зачем он так придумал пойти, — рассказали корреспонденту НГС в конноспортивном клубе Советского района.

В ноябре новосибирские спасатели пришли на помощь коту породы сфинкс, который застрял в раковине в доме на улице Кропоткина.

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спасатели МАСС
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КОММЕНТАРИИ (7)

Гость
17 мар 2020 в 08:59

Лошадь застряла между прутьями забора в конном клубе....
Безрукие и безногие работники клуба?

17 мар 2020 в 08:46

Копчёная конина очень вкусная.

вася
17 мар 2020 в 09:06

Мой чернокожий отец был большой спец по лошадям, я с детства в седле уверенно себя чувствую.