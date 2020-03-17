Новосибирские спасатели достали застрявшую в заборе лошадь

Лошадь не пострадала и чувствует себя сейчас хорошо

В Новосибирске вчера днём помощь спасателей понадобилась лошади — животное застряло в прутьях забора в конном клубе в Советском районе.

Вызов поступил в 15:39, сообщают в группе «Спасатели МАСС» в Новосибирске. Спасательная операция заняла около 10 минут.

— Животное в порядке, с ним всё хорошо. Сложно сказать, зачем он так придумал пойти, — рассказали корреспонденту НГС в конноспортивном клубе Советского района.

В ноябре новосибирские спасатели пришли на помощь коту породы сфинкс, который застрял в раковине в доме на улице Кропоткина.

