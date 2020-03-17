В Новосибирске нашли пропавшего ночью пожилого учёного

Он вчера поздно вечером ушёл из квартиры, чтобы погулять, но самостоятельно не мог вернуться, так как страдает деменцией и нуждается в медицинской помощи.

Родственники, полиция, волонтёры и жители города уже неделю ищут известного новосибирского учёного — 88-летнего сотрудника Института горного дела Геннадия Кулакова. 3 марта он вышел с работы и не доехал до дома. Добровольцы обошли все закоулки и подъезды в Академгородке, где его последний раз видели, но всё безрезультатно. Очевидцы, видевшие Кулакова в городе, перестали звонить на горячую линию, и поэтому активные поиски пока прекращены, но родные надеются, что учёный найдётся живым.

