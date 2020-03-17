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В Новосибирске нашли пропавшего ночью пожилого учёного

Мужчина был найден живым

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Колонин Герман Разумникович — новосибирский учёный, бывший научный сотрудник Института геологии и минералогии СО РАН

Колонин Герман Разумникович — новосибирский учёный, бывший научный сотрудник Института геологии и минералогии СО РАН

Во вторник утром, 17 марта, стало известно, что в Советском районе Новосибирска нашли пропавшего вчера ночью 83-летнего пожилого учёного.

— Герман Колонин найден живым, — сообщается в группе поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске.

Колонин Герман Разумникович — новосибирский учёный, бывший научный сотрудник Института геологии и минералогии СО РАН.

Он вчера поздно вечером ушёл из квартиры, чтобы погулять, но самостоятельно не мог вернуться, так как страдает деменцией и нуждается в медицинской помощи.

Родственники, полиция, волонтёры и жители города уже неделю ищут известного новосибирского учёного — 88-летнего сотрудника Института горного дела Геннадия Кулакова. 3 марта он вышел с работы и не доехал до дома. Добровольцы обошли все закоулки и подъезды в Академгородке, где его последний раз видели, но всё безрезультатно. Очевидцы, видевшие Кулакова в городе, перестали звонить на горячую линию, и поэтому активные поиски пока прекращены, но родные надеются, что учёный найдётся живым.

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пропал человекАкадемгородокСоветский район
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КОММЕНТАРИИ (11)

Гость
17 мар 2020 в 07:35

Ну и слава Богу..

БерегитеДругДругаЛюди
17 мар 2020 в 08:01

Хорошо , что хорошо кончается :)
Нашёлся и Слава богу !

Наталья
17 мар 2020 в 07:38

Хорошо ,что найден живым Переживаю тебе за Кулакова Геннадия Хоть бы в больнице был