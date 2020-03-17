В России с 18 марта закроют границы для иностранцев

Въезд для иностранцев будет закрыт до 1 мая

В российском правительстве приняли решение закрыть границы для иностранцев в связи с пандемией коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на кабмин.



Въезд гражданам других государств будет закрыт с 18 марта по 1 мая.



В правительстве объяснили, что границы закроют для обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения коронавирусной инфекции.



Ограничения на въезд не коснутся сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений в Российской Федерации, водителей автомобилей международного автомобильного сообщения, экипажей воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения, членов официальных делегаций и лиц, имеющих дипломатические, служебные, обыкновенные частные визы, выданные в связи со смертью близкого родственника, лиц, постоянно проживающих на территории России, а также лиц, следующих транзитом через воздушные пункты пропуска.

