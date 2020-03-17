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Здоровье

В России с 18 марта закроют границы для иностранцев

Въезд будет закрыт в связи с пандемией коронавируса

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Въезд для иностранцев будет закрыт до 1 мая

Въезд для иностранцев будет закрыт до 1 мая

В российском правительстве приняли решение закрыть границы для иностранцев в связи с пандемией коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на кабмин.

Въезд гражданам других государств будет закрыт с 18 марта по 1 мая.

В правительстве объяснили, что границы закроют для обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения коронавирусной инфекции.

Ограничения на въезд не коснутся сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений в Российской Федерации, водителей автомобилей международного автомобильного сообщения, экипажей воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения, членов официальных делегаций и лиц, имеющих дипломатические, служебные, обыкновенные частные визы, выданные в связи со смертью близкого родственника, лиц, постоянно проживающих на территории России, а также лиц, следующих транзитом через воздушные пункты пропуска.

Напомним, с 16 марта Россия ограничила регулярное авиасообщение со всеми странами Евросоюза, Швейцарией и Норвегией.

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коронавирус
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КОММЕНТАРИИ (5)

Леха
17 мар 2020 в 02:09

Поздно. Не успели. Опоздали. Упустили. Прозевали.
Микроб уже здесь. Теперь только вопрос времени, где и в каком городе он объявится.
А вообще, мне Айзек Азимов рассказывал, что планета Земля — для микробов, что это их дом.

смешно-смешно
17 мар 2020 в 02:05

А что важнее -
День победы и вся подготовка к нему - самый рассадник любой заразы. А уж кабинки для голосования ....
Ждем отмены

Фото пользователя
17 мар 2020 в 01:55

прямо жесть...