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Анонимное сообщение о минировании самолёта, вылетевшего рейсом Новосибирск —Москва, оказалось ложным

Экипаж благополучно совершил посадку в аэропорту Шереметьево

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Сообщения об угрозах взрыва начали поступать ещё 3 марта. За это время были «заминированы» около 14 рейсов. Все угрозы оказались ложными

Сообщения об угрозах взрыва начали поступать ещё 3 марта. За это время были «заминированы» около 14 рейсов. Все угрозы оказались ложными

В понедельник, 16 марта, анонимный источник сообщил о том, что рейс Новосибирск — Москва заминирован. Через несколько часов специалисты установили, что сообщение о минировании оказалось ложным. Об это сообщает ТАСС.

— Специалисты экстренных служб проверили все пять самолетов, нигде опасных предметов найдено не было, — рассказали в правоохранительных органах.

В понедельник, 16 марта, сообщения о «минировании» получили пять пассажирских самолетов: Новосибирск — Москва, Москва — Пермь, Москва — Уфа, Москва — Тюмень, Москва — Челябинск. Все рейсы уже благополучно приземлились в аэропортах и не меняли своих маршрутов из-за анонимных сообщений.

Вечером в четверг, 5 марта, в новосибирском аэропорту Толмачёво приземлился рейс авиакомпании S7 из Владивостока. Как сообщил анонимный источник агентству «Интерфакс», в экстренные службы поступила информация о том, что он заминирован.

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самолетылжеминирование
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КОММЕНТАРИИ (1)

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17 мар 2020 в 00:41

Не летаю самолётами и вам не советую