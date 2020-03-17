Анонимное сообщение о минировании самолёта, вылетевшего рейсом Новосибирск —Москва, оказалось ложным

В понедельник, 16 марта, анонимный источник сообщил о том, что рейс Новосибирск — Москва заминирован. Через несколько часов специалисты установили, что сообщение о минировании оказалось ложным. Об это сообщает ТАСС.
— Специалисты экстренных служб проверили все пять самолетов, нигде опасных предметов найдено не было, — рассказали в правоохранительных органах.
В понедельник, 16 марта, сообщения о «минировании» получили пять пассажирских самолетов: Новосибирск — Москва, Москва — Пермь, Москва — Уфа, Москва — Тюмень, Москва — Челябинск. Все рейсы уже благополучно приземлились в аэропортах и не меняли своих маршрутов из-за анонимных сообщений.
Вечером в четверг, 5 марта, в новосибирском аэропорту Толмачёво приземлился рейс авиакомпании S7 из Владивостока. Как сообщил анонимный источник агентству «Интерфакс», в экстренные службы поступила информация о том, что он заминирован.
Не летаю самолётами и вам не советую